https://ria.ru/20220312/ukraina-1777854614.html

Победой для Украины будет сохранение самостоятельности, заявил Зеленский

Победой для Украины будет сохранение самостоятельности, заявил Зеленский - РИА Новости, 12.03.2022

Победой для Украины будет сохранение самостоятельности, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что победой для Украины будет сохранение самостоятельной нации, по его словам, это зависит от переговоров. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T17:58

2022-03-12T17:58

2022-03-12T18:10

владимир зеленский

украина

россия

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что победой для Украины будет сохранение самостоятельной нации, по его словам, это зависит от переговоров."Победа для нас - чтобы Украина осталась, украинцы остались, люди чтобы были живы, чтобы нация эта никуда не делась... Поэтому от разговора и от диалога, конечно, зависит победа в этой войне. А победа, как я вам сказал, - это сохранить нашу нацию. Чтобы эмоционально мы себя сохранили, чтобы мы остались самостоятельными и с нашими ценностями, которые мы сегодня отстаиваем", - заявил Зеленский на пресс-конференции иностранным журналистам в ответ на вопрос, насколько переговоры зависят от ситуации "на земле".

https://ria.ru/20220312/pogibshie-1777851705.html

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Петр Попадюк

владимир зеленский, украина, россия, в мире