https://ria.ru/20220312/ukraina-1777854614.html
Победой для Украины будет сохранение самостоятельности, заявил Зеленский
Победой для Украины будет сохранение самостоятельности, заявил Зеленский - РИА Новости, 12.03.2022
Победой для Украины будет сохранение самостоятельности, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что победой для Украины будет сохранение самостоятельной нации, по его словам, это зависит от переговоров. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T17:58
2022-03-12T17:58
2022-03-12T18:10
владимир зеленский
украина
россия
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что победой для Украины будет сохранение самостоятельной нации, по его словам, это зависит от переговоров."Победа для нас - чтобы Украина осталась, украинцы остались, люди чтобы были живы, чтобы нация эта никуда не делась... Поэтому от разговора и от диалога, конечно, зависит победа в этой войне. А победа, как я вам сказал, - это сохранить нашу нацию. Чтобы эмоционально мы себя сохранили, чтобы мы остались самостоятельными и с нашими ценностями, которые мы сегодня отстаиваем", - заявил Зеленский на пресс-конференции иностранным журналистам в ответ на вопрос, насколько переговоры зависят от ситуации "на земле".
https://ria.ru/20220312/pogibshie-1777851705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, украина, россия, в мире
17:58 12.03.2022 (обновлено: 18:10 12.03.2022)
Победой для Украины будет сохранение самостоятельности, заявил Зеленский
Зеленский заявил, что победой для Украины будет сохранение самостоятельной нации