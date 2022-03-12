https://ria.ru/20220312/ukraina-1777851401.html

Зеленский предложил зафиксировать в документе нежелание Украины воевать

Зеленский предложил зафиксировать в документе нежелание Украины воевать - РИА Новости, 12.03.2022

Зеленский предложил зафиксировать в документе нежелание Украины воевать

Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет воевать, это нужно зафиксировать в документе с соседями, в котором будут обозначены все гарантии безопасности. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T17:34

2022-03-12T17:34

2022-03-12T17:47

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет воевать, это нужно зафиксировать в документе с соседями, в котором будут обозначены все гарантии безопасности."После этой войны мы больше воевать не хотим. И это должно быть в документе, с серьезными странами, с нашими соседями, потому что вы видите, какие у нас соседи... И там, в этом документе, должны быть все гарантии безопасности для нашего государства", - сказал Зеленский на пресс-конференции иностранным журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф