https://ria.ru/20220312/ukraina-1777824998.html

Желающим уехать на Украину с освобожденных территорий не будут мешать

Желающим уехать на Украину с освобожденных территорий не будут мешать - РИА Новости, 12.03.2022

Желающим уехать на Украину с освобожденных территорий не будут мешать

Жители освобождённых территорий Донецкой народной республики смогут при желании уехать на территорию Украины, заявил РИА Новости советник председателя... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T13:57

2022-03-12T13:57

2022-03-12T14:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Жители освобождённых территорий Донецкой народной республики смогут при желании уехать на территорию Украины, заявил РИА Новости советник председателя правительства ДНР Ян Гагин."Желающим уехать на Украину с освобождённых территорий никто препятствий чинить не будет", - сказал собеседник агентства.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил, что войска ДНР вернули контроль над 85 населенными пунктами, ранее находившимися под контролем украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/dnr-1777823876.html

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россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, россия, донецкая народная республика