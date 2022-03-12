https://ria.ru/20220312/ukraina-1777824998.html
Желающим уехать на Украину с освобожденных территорий не будут мешать
Желающим уехать на Украину с освобожденных территорий не будут мешать - РИА Новости, 12.03.2022
Желающим уехать на Украину с освобожденных территорий не будут мешать
Жители освобождённых территорий Донецкой народной республики смогут при желании уехать на территорию Украины, заявил РИА Новости советник председателя... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:57
2022-03-12T13:57
2022-03-12T14:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Жители освобождённых территорий Донецкой народной республики смогут при желании уехать на территорию Украины, заявил РИА Новости советник председателя правительства ДНР Ян Гагин."Желающим уехать на Украину с освобождённых территорий никто препятствий чинить не будет", - сказал собеседник агентства.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил, что войска ДНР вернули контроль над 85 населенными пунктами, ранее находившимися под контролем украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/dnr-1777823876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика
13:57 12.03.2022 (обновлено: 14:04 12.03.2022)
Желающим уехать на Украину с освобожденных территорий не будут мешать
ДНР: желающим уехать на Украину с освобожденных территорий не будут препятствовать