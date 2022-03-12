https://ria.ru/20220312/ukraina-1777822832.html
Советник Зеленского рассказал о потере части золотовалютных резервов
Советник Зеленского рассказал о потере части золотовалютных резервов - РИА Новости, 12.03.2022
Советник Зеленского рассказал о потере части золотовалютных резервов
Украина за две недели, прошедших с начала военной спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации, потеряла 2 миллиарда долларов золотовалютных резервов,... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:40
2022-03-12T13:40
2022-03-12T13:40
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украина за две недели, прошедших с начала военной спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации, потеряла 2 миллиарда долларов золотовалютных резервов, следует из заявления советника Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко.Он сообщил, что по состоянию на 24 февраля, когда началась операция ВС РФ, золотовалютные резервы составляли 29,5 миллиарда долларов."Прошло уже две недели… Мы видим, что сейчас наши резервы находятся на уровне 27,5 миллиарда долларов", - сказал Устенко в эфире телеканала "Украина 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777704201.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220312/zamorozka-1777821166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
Советник Зеленского рассказал о потере части золотовалютных резервов
Советник Зеленского рассказал о потере двух миллиардов долларов из золотовалютных резервов