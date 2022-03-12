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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/ukraina-1777816056.html
Украина запросила у Запада ЗРК С-300, сообщили СМИ
Украина запросила у Запада ЗРК С-300, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.03.2022
Украина запросила у Запада ЗРК С-300, сообщили СМИ
Украина запросила у западных стран зенитно-ракетные комплексы С-300, пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:35
2022-03-12T14:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
ллойд остин
словакия
россия
вооруженные силы рф
нато
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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Украина запросила у западных стран зенитно-ракетные комплексы С-300, пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника."По словам чиновника, переговоры о такой возможности продолжаются", — говорится в материале.Как указывает автор, виды вооружений, которые страны НАТО могут поставить Киеву, ограничены. Это связано в том числе с подготовкой украинских войск, в значительной степени сконцентрированной на использовании техники и оружия советского или российского производства. По словам источника, в некоторых восточноевропейских странах в небольшом количестве есть ЗРК "Бук" и С-300, которыми умеют управлять в украинской армии.В статье отмечается, что на следующей неделе запланирована поездка главы Пентагона Ллойда Остина в Брюссель для встречи с союзниками по НАТО. Также он намерен посетить Словакию, которая обладает С-300. Как предположил неназванный чиновник, во время этого визита могут заключить дополнительные соглашения об использовании железных дорог для ускорения доставки гуманитарной помощи и топлива на Украину.Ранее Пентагон не поддержал планы Польши переправить украинским военным нескольких десятков самолетов МиГ-29 советского производства. По замыслу польских властей, истребители должны были перевести на американскую авиабазу в Германии, чтобы США затем сами распорядились их судьбой. Однако, как указали в Минобороны США, разведывательное сообщество заключило, что передачу МиГ-29 могут истолковать как эскалационный шаг. По мнению разведки, это повлечет за собой "существенную реакцию" российской стороны и повысит риски втягивания НАТО в конфликт.Российская спецоперацияВладимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/vooruzhenie-1777753196.html
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в мире, владимир путин, ллойд остин, словакия, россия, вооруженные силы рф, нато, сша, миг-29, бук (зенитный ракетный комплекс)
12:35 12.03.2022 (обновлено: 14:49 12.03.2022)
 
Украина запросила у Запада ЗРК С-300, сообщили СМИ

The Washington Post: Украина запросила у Запада зенитно-ракетные комплексы С-300

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБрошенная Вооруженными силами Украины военная техника в Херсонской области
Брошенная Вооруженными силами Украины военная техника в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Брошенная Вооруженными силами Украины военная техника в Херсонской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Украина запросила у западных стран зенитно-ракетные комплексы С-300, пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
"По словам чиновника, переговоры о такой возможности продолжаются", — говорится в материале.
Как указывает автор, виды вооружений, которые страны НАТО могут поставить Киеву, ограничены. Это связано в том числе с подготовкой украинских войск, в значительной степени сконцентрированной на использовании техники и оружия советского или российского производства. По словам источника, в некоторых восточноевропейских странах в небольшом количестве есть ЗРК "Бук" и С-300, которыми умеют управлять в украинской армии.
В статье отмечается, что на следующей неделе запланирована поездка главы Пентагона Ллойда Остина в Брюссель для встречи с союзниками по НАТО. Также он намерен посетить Словакию, которая обладает С-300. Как предположил неназванный чиновник, во время этого визита могут заключить дополнительные соглашения об использовании железных дорог для ускорения доставки гуманитарной помощи и топлива на Украину.
Транспортный самолет армии США - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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Ранее Пентагон не поддержал планы Польши переправить украинским военным нескольких десятков самолетов МиГ-29 советского производства. По замыслу польских властей, истребители должны были перевести на американскую авиабазу в Германии, чтобы США затем сами распорядились их судьбой. Однако, как указали в Минобороны США, разведывательное сообщество заключило, что передачу МиГ-29 могут истолковать как эскалационный шаг. По мнению разведки, это повлечет за собой "существенную реакцию" российской стороны и повысит риски втягивания НАТО в конфликт.

Российская спецоперация

Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЛлойд ОстинСловакияРоссияВооруженные силы РФНАТОСШАМиГ-29Бук (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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