12:35 12.03.2022 (обновлено: 14:49 12.03.2022)
Украина запросила у Запада ЗРК С-300, сообщили СМИ
The Washington Post: Украина запросила у Запада зенитно-ракетные комплексы С-300
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБрошенная Вооруженными силами Украины военная техника в Херсонской области
Брошенная Вооруженными силами Украины военная техника в Херсонской области. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Украина запросила у западных стран зенитно-ракетные комплексы С-300, пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
"По словам чиновника, переговоры о такой возможности продолжаются", — говорится в материале.
Как указывает автор, виды вооружений, которые страны НАТО могут поставить Киеву, ограничены. Это связано в том числе с подготовкой украинских войск, в значительной степени сконцентрированной на использовании техники и оружия советского или российского производства. По словам источника, в некоторых восточноевропейских странах в небольшом количестве есть ЗРК "Бук" и С-300, которыми умеют управлять в украинской армии.
В статье отмечается, что на следующей неделе запланирована поездка главы Пентагона Ллойда Остина в Брюссель для встречи с союзниками по НАТО. Также он намерен посетить Словакию, которая обладает С-300. Как предположил неназванный чиновник, во время этого визита могут заключить дополнительные соглашения об использовании железных дорог для ускорения доставки гуманитарной помощи и топлива на Украину.
Ранее Пентагон не поддержал планы Польши переправить украинским военным нескольких десятков самолетов МиГ-29 советского производства. По замыслу польских властей, истребители должны были перевести на американскую авиабазу в Германии, чтобы США затем сами распорядились их судьбой. Однако, как указали в Минобороны США, разведывательное сообщество заключило, что передачу МиГ-29 могут истолковать как эскалационный шаг. По мнению разведки, это повлечет за собой "существенную реакцию" российской стороны и повысит риски втягивания НАТО в конфликт.
Российская спецоперация
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.