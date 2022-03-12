https://ria.ru/20220312/ukraina-1777816056.html

Украина запросила у Запада ЗРК С-300, сообщили СМИ

Украина запросила у Запада ЗРК С-300, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.03.2022

Украина запросила у Запада ЗРК С-300, сообщили СМИ

Украина запросила у западных стран зенитно-ракетные комплексы С-300, пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:35

2022-03-12T12:35

2022-03-12T14:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

ллойд остин

словакия

россия

вооруженные силы рф

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777805640_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e732160b46c4d7db0ec503413060b001.jpg

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Украина запросила у западных стран зенитно-ракетные комплексы С-300, пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника."По словам чиновника, переговоры о такой возможности продолжаются", — говорится в материале.Как указывает автор, виды вооружений, которые страны НАТО могут поставить Киеву, ограничены. Это связано в том числе с подготовкой украинских войск, в значительной степени сконцентрированной на использовании техники и оружия советского или российского производства. По словам источника, в некоторых восточноевропейских странах в небольшом количестве есть ЗРК "Бук" и С-300, которыми умеют управлять в украинской армии.В статье отмечается, что на следующей неделе запланирована поездка главы Пентагона Ллойда Остина в Брюссель для встречи с союзниками по НАТО. Также он намерен посетить Словакию, которая обладает С-300. Как предположил неназванный чиновник, во время этого визита могут заключить дополнительные соглашения об использовании железных дорог для ускорения доставки гуманитарной помощи и топлива на Украину.Ранее Пентагон не поддержал планы Польши переправить украинским военным нескольких десятков самолетов МиГ-29 советского производства. По замыслу польских властей, истребители должны были перевести на американскую авиабазу в Германии, чтобы США затем сами распорядились их судьбой. Однако, как указали в Минобороны США, разведывательное сообщество заключило, что передачу МиГ-29 могут истолковать как эскалационный шаг. По мнению разведки, это повлечет за собой "существенную реакцию" российской стороны и повысит риски втягивания НАТО в конфликт.Российская спецоперацияВладимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/vooruzhenie-1777753196.html

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777541421.html

словакия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, ллойд остин, словакия, россия, вооруженные силы рф, нато, сша, миг-29, бук (зенитный ракетный комплекс)