https://ria.ru/20220312/ukraina-1777805018.html

Продажа украинцами захваченного российского танка оказалась выдумкой

Сообщения о продаже российских танков на Украине оказались фейком - РИА Новости, 12.03.2022

Продажа украинцами захваченного российского танка оказалась выдумкой

В Сети набирает популярность объявление о продаже якобы захваченного на Украине российского танка Т-72, пишет телеграм-канал "Война с фейками". РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T10:49

2022-03-12T10:49

2022-03-12T16:32

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Сети набирает популярность объявление о продаже якобы захваченного на Украине российского танка Т-72, пишет телеграм-канал "Война с фейками".Изображения бронированной боевой машины, которую готовы отдать за 400 тысяч долларов, появились на интернет-аукционе eBay. Однако "продавец" попался на серьезной несостыковке."Фото этого танка появилось в интернете в 2015 году. Самого объявления уже нет, вероятно, его удалили модераторы eBay", — уточнили авторы проекта "Война с фейками".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220311/videoobraschenie-1777749615.html

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Станислав Ванд

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс