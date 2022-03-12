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Продажа украинцами захваченного российского танка оказалась выдумкой
Сообщения о продаже российских танков на Украине оказались фейком - РИА Новости, 12.03.2022
Продажа украинцами захваченного российского танка оказалась выдумкой
В Сети набирает популярность объявление о продаже якобы захваченного на Украине российского танка Т-72, пишет телеграм-канал "Война с фейками". РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T10:49
2022-03-12T16:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Сети набирает популярность объявление о продаже якобы захваченного на Украине российского танка Т-72, пишет телеграм-канал "Война с фейками".Изображения бронированной боевой машины, которую готовы отдать за 400 тысяч долларов, появились на интернет-аукционе eBay. Однако "продавец" попался на серьезной несостыковке."Фото этого танка появилось в интернете в 2015 году. Самого объявления уже нет, вероятно, его удалили модераторы eBay", — уточнили авторы проекта "Война с фейками".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
10:49 12.03.2022 (обновлено: 16:32 12.03.2022)
 
Сообщения о продаже российских танков на Украине оказались фейком

Проект "Война с фейками" опроверг данные о продаже захваченных российских танков на Украине

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкТанки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Танки Т-72 народной милиции ДНР на дороге под Волновахой
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Сети набирает популярность объявление о продаже якобы захваченного на Украине российского танка Т-72, пишет телеграм-канал "Война с фейками".
Изображения бронированной боевой машины, которую готовы отдать за 400 тысяч долларов, появились на интернет-аукционе eBay. Однако "продавец" попался на серьезной несостыковке.
"Фото этого танка появилось в интернете в 2015 году. Самого объявления уже нет, вероятно, его удалили модераторы eBay", — уточнили авторы проекта "Война с фейками".
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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