Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/ukraina-1777804493.html
Минобороны Белоруссии прокомментировало ход спецоперации на Украине
Минобороны Белоруссии прокомментировало ход спецоперации на Украине - РИА Новости, 12.03.2022
Минобороны Белоруссии прокомментировало ход спецоперации на Украине
Военно-политическое руководство Украины потеряло контроль над обстановкой в стране, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T10:42
2022-03-12T11:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
алексей арестович
владимир путин
донецкая народная республика
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777273449_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_4ee2bc9242a57d441ecd85ff326b8ccd.jpg
МИНСК, 12 мар - РИА Новости. Военно-политическое руководство Украины потеряло контроль над обстановкой в стране, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах - начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский."Создается устойчивое впечатление, что военно-политическое руководство Украины полностью потеряло контроль над обстановкой", - сказал он в Telegram-канале минобороны Белоруссии.По словам Касинского, "только этим можно объяснить полнейшую рассогласованность в действиях и подаче информации"."Так, распространяемые Украиной фейки 11 марта о якобы нанесенных ударах Российской Федерацией по населенным пунктам на территории Беларуси, а также о фейковом наступлении вооруженных сил Республики Беларусь в 21.00 11 марта обросли новыми подробностями", - отметил он. В частности, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что никаких ударов не было. Вместе с тем минобороны Украины заявило, что они были."Такое положение дел свидетельствует о полной потере управления и в условиях складывающейся военно-политической обстановки чревато серьезными последствиями в первую очередь для простых граждан Украины", - сказал Касинский. По его словам, "провокационные и фейковые заявления руководства Украины являются не чем иным, как попыткой дестабилизации обстановки либо ширмой для прикрытия собственных провокаций со стороны украинских властей".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/lukashenko-1777678788.html
донецкая народная республика
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777273449_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_fe802f6861aa7f8ae440eecdf483fa63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, алексей арестович , владимир путин, донецкая народная республика, белоруссия, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны белоруссии, министерство обороны украины
10:42 12.03.2022 (обновлено: 11:02 12.03.2022)
 
Минобороны Белоруссии прокомментировало ход спецоперации на Украине

В Белоруссии считают, что украинские власти потеряли контроль над ситуацией в стране

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaУкраинский военнослужащий в Сумской области
Украинский военнослужащий в Сумской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Украинский военнослужащий в Сумской области
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 мар - РИА Новости. Военно-политическое руководство Украины потеряло контроль над обстановкой в стране, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах - начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский.
"Создается устойчивое впечатление, что военно-политическое руководство Украины полностью потеряло контроль над обстановкой", - сказал он в Telegram-канале минобороны Белоруссии.
По словам Касинского, "только этим можно объяснить полнейшую рассогласованность в действиях и подаче информации".
"Так, распространяемые Украиной фейки 11 марта о якобы нанесенных ударах Российской Федерацией по населенным пунктам на территории Беларуси, а также о фейковом наступлении вооруженных сил Республики Беларусь в 21.00 11 марта обросли новыми подробностями", - отметил он. В частности, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что никаких ударов не было. Вместе с тем минобороны Украины заявило, что они были.
"Такое положение дел свидетельствует о полной потере управления и в условиях складывающейся военно-политической обстановки чревато серьезными последствиями в первую очередь для простых граждан Украины", - сказал Касинский. По его словам, "провокационные и фейковые заявления руководства Украины являются не чем иным, как попыткой дестабилизации обстановки либо ширмой для прикрытия собственных провокаций со стороны украинских властей".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 15:19В мире
Лукашенко заявил, что Украина планировала нападение на Белоруссию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийАлексей АрестовичВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаБелоруссияРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны БелоруссииМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала