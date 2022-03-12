https://ria.ru/20220312/ukraina-1777804493.html

Минобороны Белоруссии прокомментировало ход спецоперации на Украине

Минобороны Белоруссии прокомментировало ход спецоперации на Украине - РИА Новости, 12.03.2022

Минобороны Белоруссии прокомментировало ход спецоперации на Украине

Военно-политическое руководство Украины потеряло контроль над обстановкой в стране, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T10:42

2022-03-12T10:42

2022-03-12T11:02

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МИНСК, 12 мар - РИА Новости. Военно-политическое руководство Украины потеряло контроль над обстановкой в стране, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах - начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский."Создается устойчивое впечатление, что военно-политическое руководство Украины полностью потеряло контроль над обстановкой", - сказал он в Telegram-канале минобороны Белоруссии.По словам Касинского, "только этим можно объяснить полнейшую рассогласованность в действиях и подаче информации"."Так, распространяемые Украиной фейки 11 марта о якобы нанесенных ударах Российской Федерацией по населенным пунктам на территории Беларуси, а также о фейковом наступлении вооруженных сил Республики Беларусь в 21.00 11 марта обросли новыми подробностями", - отметил он. В частности, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что никаких ударов не было. Вместе с тем минобороны Украины заявило, что они были."Такое положение дел свидетельствует о полной потере управления и в условиях складывающейся военно-политической обстановки чревато серьезными последствиями в первую очередь для простых граждан Украины", - сказал Касинский. По его словам, "провокационные и фейковые заявления руководства Украины являются не чем иным, как попыткой дестабилизации обстановки либо ширмой для прикрытия собственных провокаций со стороны украинских властей".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/lukashenko-1777678788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, алексей арестович , владимир путин, донецкая народная республика, белоруссия, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны белоруссии, министерство обороны украины