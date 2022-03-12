10:42 12.03.2022 (обновлено: 11:02 12.03.2022)
Минобороны Белоруссии прокомментировало ход спецоперации на Украине
В Белоруссии считают, что украинские власти потеряли контроль над ситуацией в стране
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaУкраинский военнослужащий в Сумской области
Украинский военнослужащий в Сумской области
МИНСК, 12 мар - РИА Новости. Военно-политическое руководство Украины потеряло контроль над обстановкой в стране, заявил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах - начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский.
"Создается устойчивое впечатление, что военно-политическое руководство Украины полностью потеряло контроль над обстановкой", - сказал он в Telegram-канале минобороны Белоруссии.
По словам Касинского, "только этим можно объяснить полнейшую рассогласованность в действиях и подаче информации".
"Так, распространяемые Украиной фейки 11 марта о якобы нанесенных ударах Российской Федерацией по населенным пунктам на территории Беларуси, а также о фейковом наступлении вооруженных сил Республики Беларусь в 21.00 11 марта обросли новыми подробностями", - отметил он. В частности, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что никаких ударов не было. Вместе с тем минобороны Украины заявило, что они были.
"Такое положение дел свидетельствует о полной потере управления и в условиях складывающейся военно-политической обстановки чревато серьезными последствиями в первую очередь для простых граждан Украины", - сказал Касинский. По его словам, "провокационные и фейковые заявления руководства Украины являются не чем иным, как попыткой дестабилизации обстановки либо ширмой для прикрытия собственных провокаций со стороны украинских властей".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.