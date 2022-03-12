https://ria.ru/20220312/ukraina-1777802234.html
Российские авиация и ПВО за сутки сбили пять беспилотников
Российские авиация и ПВО за сутки сбили пять беспилотников - РИА Новости, 12.03.2022
Российские авиация и ПВО за сутки сбили пять беспилотников
Авиация и ПВО Воздушно-космических войск России за сутки сбили на Украине пять беспилотников, в том числе два "Байрактара", а также тактическую ракету... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T10:21
2022-03-12T10:21
2022-03-12T11:15
обострение ситуации в днр и лнр
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россия
воздушно-космические силы россии
украина
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Авиация и ПВО Воздушно-космических войск России за сутки сбили на Украине пять беспилотников, в том числе два "Байрактара", а также тактическую ракету "Точка-У", заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов, из них два – "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У", - сказал Конашенков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков о продвижении российских войск и уничтожении военной техники ВСУ
Авиация и ПВО Воздушно-космических войск России за сутки сбили на Украине пять беспилотников, в том числе два "Байрактара", а также тактическую ракету "Точка-У", заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-03-12T10:21
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PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, воздушно-космические силы россии, украина
10:21 12.03.2022 (обновлено: 11:15 12.03.2022)
Российские авиация и ПВО за сутки сбили пять беспилотников
Российские авиация и ПВО за сутки сбили пять беспилотников, в том числе два "Байрактара"