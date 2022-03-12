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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Российские авиация и ПВО за сутки сбили пять беспилотников
Российские авиация и ПВО за сутки сбили пять беспилотников - РИА Новости, 12.03.2022
Российские авиация и ПВО за сутки сбили пять беспилотников
Авиация и ПВО Воздушно-космических войск России за сутки сбили на Украине пять беспилотников, в том числе два "Байрактара", а также тактическую ракету... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T10:21
2022-03-12T11:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
воздушно-космические силы россии
украина
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Авиация и ПВО Воздушно-космических войск России за сутки сбили на Украине пять беспилотников, в том числе два "Байрактара", а также тактическую ракету "Точка-У", заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов, из них два – "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220312/udar-1777801310.html
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Конашенков о продвижении российских войск и уничтожении военной техники ВСУ
Авиация и ПВО Воздушно-космических войск России за сутки сбили на Украине пять беспилотников, в том числе два "Байрактара", а также тактическую ракету "Точка-У", заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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в мире, россия, воздушно-космические силы россии, украина
10:21 12.03.2022 (обновлено: 11:15 12.03.2022)
 
Российские авиация и ПВО за сутки сбили пять беспилотников

Российские авиация и ПВО за сутки сбили пять беспилотников, в том числе два "Байрактара"

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Авиация и ПВО Воздушно-космических войск России за сутки сбили на Украине пять беспилотников, в том числе два "Байрактара", а также тактическую ракету "Точка-У", заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"За сутки авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов, из них два – "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У", - сказал Конашенков.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 10:17
Россия вывела из строя главный центр радиоразведки украинских военных
 
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