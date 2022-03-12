https://ria.ru/20220312/ukraina-1777802234.html

Российские авиация и ПВО за сутки сбили пять беспилотников

Российские авиация и ПВО за сутки сбили пять беспилотников - РИА Новости, 12.03.2022

Российские авиация и ПВО за сутки сбили пять беспилотников

Авиация и ПВО Воздушно-космических войск России за сутки сбили на Украине пять беспилотников, в том числе два "Байрактара", а также тактическую ракету... РИА Новости, 12.03.2022

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2022-03-12T10:21

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Авиация и ПВО Воздушно-космических войск России за сутки сбили на Украине пять беспилотников, в том числе два "Байрактара", а также тактическую ракету "Точка-У", заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."За сутки авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов, из них два – "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220312/udar-1777801310.html

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Дарья Буймова

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Конашенков о продвижении российских войск и уничтожении военной техники ВСУ Авиация и ПВО Воздушно-космических войск России за сутки сбили на Украине пять беспилотников, в том числе два "Байрактара", а также тактическую ракету "Точка-У", заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-03-12T10:21 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, воздушно-космические силы россии, украина