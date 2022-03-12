https://ria.ru/20220312/ukraina-1777798148.html

ВСУ в Харьковской области применяют тактику ИГ*, заявил общественник

ВСУ в Харьковской области применяют тактику ИГ*, заявил общественник - РИА Новости, 12.03.2022

ВСУ в Харьковской области применяют тактику ИГ*, заявил общественник

Украинская армия в Харьковской области применяет тактику террористов ИГИЛ ("Исламское государство")*, прикрываясь мирными жителями как щитом, рассказал РИА... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T09:52

2022-03-12T09:52

2022-03-12T09:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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вооруженные силы рф

исламское государство

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинская армия в Харьковской области применяет тактику террористов ИГИЛ ("Исламское государство")*, прикрываясь мирными жителями как щитом, рассказал РИА Новости председатель харьковской областной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев, недавно посетивший Харьковскую область."Дело в том, что мы столкнулись с тем, что украинские войска по сути стали террористической организацией. Тактика, которую ведут украинские военные - это тактика ИГИЛ*. Они прикрываются мирным населением как живым щитом. Людей с подконтрольных им территорий они не выпускают", - сказал Моисеев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ранее Путин заявлял, что украинские националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом и "по сути используют тактику террористов". В том числе, по его словам, власти Украины в Харькове согнали и держали около 6 тысяч иностранных студентов в этих целях. В Кремле также заявляли, что формирования неонацистов на Украине "совершают многочисленные военные преступления, используя террористические методы, размещая ударные вооружения в жилых кварталах, цинично прикрываясь гражданским населением".* Запрещенная в России террористическая организация

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/pomosch-1776174507.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775339621.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, исламское государство