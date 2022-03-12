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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/ukraina-1777798148.html
ВСУ в Харьковской области применяют тактику ИГ*, заявил общественник
ВСУ в Харьковской области применяют тактику ИГ*, заявил общественник - РИА Новости, 12.03.2022
ВСУ в Харьковской области применяют тактику ИГ*, заявил общественник
Украинская армия в Харьковской области применяет тактику террористов ИГИЛ ("Исламское государство")*, прикрываясь мирными жителями как щитом, рассказал РИА... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T09:52
2022-03-12T09:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
исламское государство
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинская армия в Харьковской области применяет тактику террористов ИГИЛ ("Исламское государство")*, прикрываясь мирными жителями как щитом, рассказал РИА Новости председатель харьковской областной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев, недавно посетивший Харьковскую область."Дело в том, что мы столкнулись с тем, что украинские войска по сути стали террористической организацией. Тактика, которую ведут украинские военные - это тактика ИГИЛ*. Они прикрываются мирным населением как живым щитом. Людей с подконтрольных им территорий они не выпускают", - сказал Моисеев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ранее Путин заявлял, что украинские националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом и "по сути используют тактику террористов". В том числе, по его словам, власти Украины в Харькове согнали и держали около 6 тысяч иностранных студентов в этих целях. В Кремле также заявляли, что формирования неонацистов на Украине "совершают многочисленные военные преступления, используя террористические методы, размещая ударные вооружения в жилых кварталах, цинично прикрываясь гражданским населением".* Запрещенная в России террористическая организация
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/pomosch-1776174507.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775339621.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, исламское государство
09:52 12.03.2022
 
ВСУ в Харьковской области применяют тактику ИГ*, заявил общественник

Общественник Сергей Моисеев заявил. что ВСУ в Харьковской области применяет тактику ИГИЛ*

© REUTERS / Oleksandr LapshynФизико-технический институт в Харькове. 11 марта 2022
Физико-технический институт в Харькове. 11 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Oleksandr Lapshyn
Физико-технический институт в Харькове. 11 марта 2022. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинская армия в Харьковской области применяет тактику террористов ИГИЛ ("Исламское государство")*, прикрываясь мирными жителями как щитом, рассказал РИА Новости председатель харьковской областной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев, недавно посетивший Харьковскую область.
"Дело в том, что мы столкнулись с тем, что украинские войска по сути стали террористической организацией. Тактика, которую ведут украинские военные - это тактика ИГИЛ*. Они прикрываются мирным населением как живым щитом. Людей с подконтрольных им территорий они не выпускают", - сказал Моисеев.
Разгрузка и организация гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:49В мире
Армия России доставила 30 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Ранее Путин заявлял, что украинские националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом и "по сути используют тактику террористов". В том числе, по его словам, власти Украины в Харькове согнали и держали около 6 тысяч иностранных студентов в этих целях. В Кремле также заявляли, что формирования неонацистов на Украине "совершают многочисленные военные преступления, используя террористические методы, размещая ударные вооружения в жилых кварталах, цинично прикрываясь гражданским населением".
* Запрещенная в России террористическая организация
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 09:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Харьковской области зенитный ракетный полк добровольно сложил оружие
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФИсламское государство
 
 
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