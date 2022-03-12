В Крыму заявили, что доверять обещаниям Киева на переговорах нельзя
Постпред Крыма Мурадов заявил, что доверять обещаниям Киева на переговорах нельзя
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий на бронепоезде, предназначенном для эвакуации из Херсонской области в Крым. Кадр видео
Российский военнослужащий на бронепоезде, предназначенном для эвакуации из Херсонской области в Крым. Кадр видео. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов считает, что доверять нынешней украинской власти на переговорах нельзя.
"Украинские элиты никогда не руководствуются международными договоренностями или юридическими гарантиями. Это хорошо знают крымчане и севастопольцы на собственном горьком опыте. Доверять, что они сдержат данные обещания, нельзя", - сказал Мурадов РИА Новости.
"Крымчане тогда приняли свою конституцию, закрепившую широкие права автономии для полуострова. Однако шаг за шагом эти права были максимально урезаны киевскими властями, и только референдум 2014 года расставил все на свои места. Такова цена обещаний националистов о соблюдении прав крымчан", - сказал Мурадов.
Он выразил опасение, что со временем могут возникнуть и реваншистские настроения на Украине, ведущие к новым угрозам для Крыма, Донбасса и российской безопасности в целом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.