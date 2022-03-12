https://ria.ru/20220312/ukraina-1777796808.html

В Крыму заявили, что доверять обещаниям Киева на переговорах нельзя

В Крыму заявили, что доверять обещаниям Киева на переговорах нельзя - РИА Новости, 12.03.2022

В Крыму заявили, что доверять обещаниям Киева на переговорах нельзя

Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов считает, что доверять нынешней украинской... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T09:39

2022-03-12T09:39

2022-03-12T09:39

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

в мире

георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов считает, что доверять нынешней украинской власти на переговорах нельзя."Украинские элиты никогда не руководствуются международными договоренностями или юридическими гарантиями. Это хорошо знают крымчане и севастопольцы на собственном горьком опыте. Доверять, что они сдержат данные обещания, нельзя", - сказал Мурадов РИА Новости.По его словам, в 1991 году на референдуме крымчане проголосовали за автономию в качестве субъекта СССР, после развала которого полуостров вопреки воле народа был оставлен под юрисдикцией Украины.Он выразил опасение, что со временем могут возникнуть и реваншистские настроения на Украине, ведущие к новым угрозам для Крыма, Донбасса и российской безопасности в целом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/ukraina-1777772276.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/putin-1777683420.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, в мире, георгий мурадов