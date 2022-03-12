https://ria.ru/20220312/ukraina-1777774959.html

В Киеве, как в Багдаде, — все спокойно

В Киеве, как в Багдаде, — все спокойно - РИА Новости, 12.03.2022

В Киеве, как в Багдаде, — все спокойно

Киев встречает третью неделю специальной военной операции по демилитаризации и денацификации в существенно меньшем угаре, чем буквально неделю назад. Кстати,... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T08:00

2022-03-12T08:00

2022-03-12T08:03

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Киев встречает третью неделю специальной военной операции по демилитаризации и денацификации в существенно меньшем угаре, чем буквально неделю назад. Кстати, де-юре другого названия происходящее иметь и не может, поскольку войну участвующие в ней государства друг другу не объявляли. Да и представляющие эти страны участники переговоров прекрасно обмениваются рукопожатиями, а представители Киева еще и открыто зубоскалят.Однако вернемся к наиболее заметным изменениям, произошедшим в последние дни в Киеве.Во-первых, на улицах стало гораздо меньше "бабуинов" с автоматами (ранее в Киеве десятки тысяч автоматов были розданы кому попало). То ли часть из них сбежала, то ли их вывезли на окраины города для реального противостояния наступающим частям российской армии, сказать трудно. Но само сокращение их количества — факт. Даже на бесконечном количестве блокпостов внутри города, как правило, "бабуинов" сменили сотрудники МВД или военные. Соответственно, в городе практически перестали звучать выстрелы. Если не считать убийств сотрудниками правоохранительных органов своих коллег из других государственных ведомств. Но для жизни обычных людей Киев стал несколько более безопасен.Во-вторых, все меньше остается людей в городе, хотя власти эвакуацию не особо стимулируют. Мэр Виталий Кличко 10 марта заявил, что Киев покинул каждый второй житель и в нем осталось менее двух миллионов. Но по ощущениям его покинуло от двух третей до трех четвертых горожан. И не факт, что информация Кличко более точна по сравнению с ощущениями. Украинская власть вообще имеет слабое представление о количестве проживающих в стране, более 20 лет не проводя перепись. Что, кстати, прямо противоречит рекомендациям ООН о десятилетнем промежутке между ними. Казалось бы, на самой кампании переписи можно разово неплохо украсть, а украинская власть давно заточена едва ли не исключительно под воровство. Но воровать на социальных выплатах "мертвым душам" можно ежемесячно. И даже несмотря на скромные суммы этих выплат в масштабах десятилетий игра стоит свеч.В-третьих, продовольственные магазины худо-бедно избавились от гигантских очередей и в них появились товары, которые в первые дней десять были дефицитными. В частности, хлебобулочные изделия и молочная продукция, яйца и даже мясо. Но и это произошло не благодаря усилиям городских властей, а скорее вопреки их бездеятельности. Сказалось, разумеется, и резкое сокращение числа жителей.В-четвертых, в городе явно выросла доля русскоязычных. И объяснение этому очень простое: первыми встали на тапки наиболее патриотичные новые киевляне с Западной Украины. За ними последовали недавно прибывшие из сел Киевской и окрестных областей. Безусловно, Киев не стал практически совсем русскоязычным, каким он был 30-35 лет назад. Но лет на десять-пятнадцать ситуация в этом смысле откатилась точно.В-пятых, возле ряда главных улиц появились окопы, возле ключевых мостов и развязок нередко можно увидеть артиллерийские орудия или танки. Это все в придачу к известной всем информации о минировании киевских мостов через Днепр, а также ряда путепроводов в городе. К чему, кстати, есть много вопросов. Ведь подрыв мостов имеет военный смысл, когда противник не имеет надежного плацдарма на противоположном берегу. С учетом того, что группа российских войск не только находится на правом берегу Днепра севернее и северо-западнее Киева и пытается охватить его дальше на юг, военной логики в их подрыве не просматривается. Как и в подрыве десятков других мостов в разных областях Украины. Если, конечно, не рассматривать происходящее в качестве прокси-войны Запада с Россией под условным названием "до последнего украинца".В-шестых, украинские спецслужбы в последние дни стали массово хватать журналистов, блогеров, политологов и прочих людей, имевших негативную точку зрения на политику бандеризации Украины, невыполнение Минских соглашений, ущемление русского языка, Православной церкви и так далее. Причем во всех подобных случаях речь не идет о людях, которые делали бы что-то противозаконное или хотя бы призывали к чему-то подобному. Впрочем, если в Киеве таких людей хватают, но по Украине представителей местных органов власти, лишь заподозренных в переговорах с российскими военными, просто отстреливают.Что осталось в Киеве без изменений, так это безобразное обеспечение работы аптек. Не говоря уж об их наполненности лекарственными препаратами. То же самое в полной мере касается работы медицинских учреждений и их работников. Практически обнулив движение общественного транспорта, Кличко и его веселая воровская компания во главе города даже не задумалась о доставке на работу и с нее медиков. Что грозит коллапсом работы медицинских учреждений для гражданских лиц уже в ближайшее время. Впрочем, может быть, это и является целью.Как является целью рост числа гражданских жертв наряду с увеличением количества разрушений гражданских инфраструктурных объектов — особенно образовательного и здравоохранительного назначения. Ради чего именно в них очень часто размещаются военные, а еще чаще — парамилитарные формирования. Ну и понятно, что все большее насыщение Киева (и уж точно не только Киева) вооружением и боеприпасами осуществляется с помощью транспорта вполне гражданского назначения.Что касается собственно боевых действий, то киевляне их пока слышат только в отдалении. За исключением тех моментов, когда РСЗО, ствольная артиллерия или ПВО бьют куда-то прямо из Киева. Слышно их довольно часто, но теперь уже и увидеть их работу не редкость, чему массу доказательств можно найти в интернете благодаря видеокамерам в смартфонах. Да, пока все эти системы непосредственно между домами не располагаются — в основном на окраинах спальных районов. И некоторые недалекие жители даже испытывают некие возвышенные чувства во время наблюдения этих ударов. Но лиха беда начало. Весьма вероятно, что скоро и системы будут располагаться ближе к домам, и реакция на их расположение и работу будет более здравой, что уже довольно массово наблюдается в Харькове, Николаеве и других городах.Многие местные до сих пор недоумевают: за что же все это? Мол, неонацистов-то у нас всего каких-то пять процентов или немного больше. Празднование на государственном уровне годовщин со дня рождения нацистских коллаборационистов — это вообще не имеющая значения мелочь. А за использование русского языка в концлагеря никого не отправляли. На этом фоне можно даже отчасти поверить в результаты свежих социологических опросов, которые свидетельствуют о том, что 92 процента участников верят в победу над Россией в несуществующей де-юре войне.Ну а в целом по личным ощущениям все идет к "сириизации" конфликта — с полным обнулением остатков местной экономики, многократным сокращением населения, привлечением наемников и полутеррористической войны на основе западных поставок ПЗРК, ПТРК и прочего нетяжелого вооружения.

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777765692.html

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авторы, украина, в мире, киев, владимир зеленский