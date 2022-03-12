https://ria.ru/20220312/udar-1777801310.html

Россия вывела из строя главный центр радиоразведки украинских военных

Россия вывела из строя главный центр радиоразведки украинских военных - РИА Новости, 12.03.2022

Россия вывела из строя главный центр радиоразведки украинских военных

Российская армия высокоточным ударом вывела из строя главный центр радиоразведки Вооруженных сил Украины, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T10:17

2022-03-12T10:17

2022-03-12T12:19

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российская армия высокоточным ударом вывела из строя главный центр радиоразведки Вооруженных сил Украины, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах", — сказал он.За сутки авиация и ПВО Воздушно-космических сил сбили в воздухе пять беспилотников, из них два — "Байрактар ТБ-2" и один аппарат "Точка-У".Всего за время спецоперации ВС вывели из строя 3491 объект украинской военной инфраструктуры. Уничтожены 123 БПЛА, 1127 танков и других бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы спецавтотехники.По словам Конашенкова, подразделения ДНР при огневой поддержке российских военных взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока. Продвижение в глубину составило девять километров. В свою очередь, ВС вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайоровское, Павловка и продолжают наступление смежными флангами с группировкой войск ДНР. Продвижение за сутки — 21 километр.Группировка войск ЛНР продолжила наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка, блокировала Рубежное. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР. Как подчеркивал Путин, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220312/video-1777793260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, вооруженные силы украины, в мире, россия