https://ria.ru/20220312/ucheniya-1777817875.html
В Грузии пройдут совместные с НАТО компьютерные учения
В Грузии пройдут совместные с НАТО компьютерные учения - РИА Новости, 12.03.2022
В Грузии пройдут совместные с НАТО компьютерные учения
В Грузии 20-25 марта пройдут компьютерные учения НАТО-Грузия в Учебно-оценочном центре JTEC при участии представителей 23 стран-членов Альянса, сообщает... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:54
2022-03-12T12:54
2022-03-12T12:54
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ТБИЛИСИ, 12 мар - РИА Новости. В Грузии 20-25 марта пройдут компьютерные учения НАТО-Грузия в Учебно-оценочном центре JTEC при участии представителей 23 стран-членов Альянса, сообщает пресс-служба министерства обороны."Первые учения НАТО-Грузия были проведены в 2016 году, а нынешние учения являются третьими по счету, которые последовательно следуют процессам и процедурам планирования учений НАТО. Учения НАТО-Грузия-2022 — это штаб командования, который включает в себя компьютерное обучение и не является полевым. В многонациональных учениях примут участие представители 23 стран-членов и партнеров НАТО", - сказано в заявлении.По данным ведомства, подготовка к данным учениям ведется с 2020 года."В ходе учений участники будут развивать навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, а также обмениваться знаниями и опытом друг с другом. Обучение поможет повысить оперативную совместимость между военнослужащими Грузии и НАТО и стран-партнеров", - отмечено в заявлении.
https://ria.ru/20220311/nato-1777768296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, нато
В Грузии пройдут совместные с НАТО компьютерные учения
В Грузии 20 марта начнутся совместные с НАТО компьютерные учения