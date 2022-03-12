Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220312/ucheniya-1777817875.html
В Грузии пройдут совместные с НАТО компьютерные учения
В Грузии пройдут совместные с НАТО компьютерные учения - РИА Новости, 12.03.2022
В Грузии пройдут совместные с НАТО компьютерные учения
В Грузии 20-25 марта пройдут компьютерные учения НАТО-Грузия в Учебно-оценочном центре JTEC при участии представителей 23 стран-членов Альянса, сообщает... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:54
2022-03-12T12:54
в мире
грузия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мар - РИА Новости. В Грузии 20-25 марта пройдут компьютерные учения НАТО-Грузия в Учебно-оценочном центре JTEC при участии представителей 23 стран-членов Альянса, сообщает пресс-служба министерства обороны."Первые учения НАТО-Грузия были проведены в 2016 году, а нынешние учения являются третьими по счету, которые последовательно следуют процессам и процедурам планирования учений НАТО. Учения НАТО-Грузия-2022 — это штаб командования, который включает в себя компьютерное обучение и не является полевым. В многонациональных учениях примут участие представители 23 стран-членов и партнеров НАТО", - сказано в заявлении.По данным ведомства, подготовка к данным учениям ведется с 2020 года."В ходе учений участники будут развивать навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, а также обмениваться знаниями и опытом друг с другом. Обучение поможет повысить оперативную совместимость между военнослужащими Грузии и НАТО и стран-партнеров", - отмечено в заявлении.
https://ria.ru/20220311/nato-1777768296.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_da81d6bcc477d97346210965429666f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, нато
12:54 12.03.2022
 
В Грузии пройдут совместные с НАТО компьютерные учения

В Грузии 20 марта начнутся совместные с НАТО компьютерные учения

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Программирование. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 12 мар - РИА Новости. В Грузии 20-25 марта пройдут компьютерные учения НАТО-Грузия в Учебно-оценочном центре JTEC при участии представителей 23 стран-членов Альянса, сообщает пресс-служба министерства обороны.
"Первые учения НАТО-Грузия были проведены в 2016 году, а нынешние учения являются третьими по счету, которые последовательно следуют процессам и процедурам планирования учений НАТО. Учения НАТО-Грузия-2022 — это штаб командования, который включает в себя компьютерное обучение и не является полевым. В многонациональных учениях примут участие представители 23 стран-членов и партнеров НАТО", - сказано в заявлении.
По данным ведомства, подготовка к данным учениям ведется с 2020 года.
"В ходе учений участники будут развивать навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, а также обмениваться знаниями и опытом друг с другом. Обучение поможет повысить оперативную совместимость между военнослужащими Грузии и НАТО и стран-партнеров", - отмечено в заявлении.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 22:00
Байден заявил, что любое движение России в сторону НАТО повлечет ответ
 
В миреГрузияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала