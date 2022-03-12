https://ria.ru/20220312/ucheniya-1777817875.html

В Грузии пройдут совместные с НАТО компьютерные учения

В Грузии пройдут совместные с НАТО компьютерные учения - РИА Новости, 12.03.2022

В Грузии пройдут совместные с НАТО компьютерные учения

В Грузии 20-25 марта пройдут компьютерные учения НАТО-Грузия в Учебно-оценочном центре JTEC при участии представителей 23 стран-членов Альянса, сообщает... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:54

2022-03-12T12:54

2022-03-12T12:54

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грузия

нато

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ТБИЛИСИ, 12 мар - РИА Новости. В Грузии 20-25 марта пройдут компьютерные учения НАТО-Грузия в Учебно-оценочном центре JTEC при участии представителей 23 стран-членов Альянса, сообщает пресс-служба министерства обороны."Первые учения НАТО-Грузия были проведены в 2016 году, а нынешние учения являются третьими по счету, которые последовательно следуют процессам и процедурам планирования учений НАТО. Учения НАТО-Грузия-2022 — это штаб командования, который включает в себя компьютерное обучение и не является полевым. В многонациональных учениях примут участие представители 23 стран-членов и партнеров НАТО", - сказано в заявлении.По данным ведомства, подготовка к данным учениям ведется с 2020 года."В ходе учений участники будут развивать навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, а также обмениваться знаниями и опытом друг с другом. Обучение поможет повысить оперативную совместимость между военнослужащими Грузии и НАТО и стран-партнеров", - отмечено в заявлении.

https://ria.ru/20220311/nato-1777768296.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, нато