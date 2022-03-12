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Замороженные на Западе средства ЦБ зарезервированы для Украины, заявил Киев
Замороженные на Западе средства ЦБ зарезервированы для Украины, заявил Киев - РИА Новости, 12.03.2022
Замороженные на Западе средства ЦБ зарезервированы для Украины, заявил Киев
Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко утверждает, что замороженные на Западе средства Центрального банка РФ якобы зарезервированы РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:28
2022-03-12T12:46
украина
центральный банк рф (цб рф)
россия
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко утверждает, что замороженные на Западе средства Центрального банка РФ якобы зарезервированы для Украины, речь идет о более чем 300 миллиардах долларов."Уже зарезервированы для Украины те средства, которые были заморожены от Центрального банка Российской федерации, от страны-агрессора. Это более 300 миллиардов долларов", - сказал Устенко в эфире телеканала "Украина 24".Днем ранее первый замглавы минэкономики Украины Денис Кудин утверждал, что Киев вместе с западными партнерами разрабатывает механизм конфискации арестованных 415 миллиардов долларов российского Центробанка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220312/gaz-1777796978.html
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украина, центральный банк рф (цб рф), россия, в мире
12:28 12.03.2022 (обновлено: 12:46 12.03.2022)
 
Замороженные на Западе средства ЦБ зарезервированы для Украины, заявил Киев

Советник Зеленского Устенко: замороженные Западом средства ЦБ зарезервированы для Украины

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко утверждает, что замороженные на Западе средства Центрального банка РФ якобы зарезервированы для Украины, речь идет о более чем 300 миллиардах долларов.
"Уже зарезервированы для Украины те средства, которые были заморожены от Центрального банка Российской федерации, от страны-агрессора. Это более 300 миллиардов долларов", - сказал Устенко в эфире телеканала "Украина 24".
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Днем ранее первый замглавы минэкономики Украины Денис Кудин утверждал, что Киев вместе с западными партнерами разрабатывает механизм конфискации арестованных 415 миллиардов долларов российского Центробанка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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