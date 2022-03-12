https://ria.ru/20220312/sudno-1777867849.html

Украинские военные обстреляли российское судно в Азовском море

Украинские военные обстреляли российское судно в Азовском море - РИА Новости, 12.03.2022

Украинские военные обстреляли российское судно в Азовском море

Украинские военные обстреляли российское гражданское судно "Сормовский 3064" в акватории Азовского моря, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T20:18

2022-03-12T20:18

2022-03-12T21:27

россия

азовское море

следственный комитет россии (ск рф)

украина

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щербиновский район

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские военные обстреляли российское гражданское судно "Сормовский 3064" в акватории Азовского моря, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.Выстрелы были сделаны "из вооружения неизбирательного действия". В этот момент грузовое судно находилось в 12 километрах севернее села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края. Оно направлялось из греческого порта в Таганрог.Один из снарядов попал в каюту старшего помощника капитана, из-за чего "Сормовский 3064" загорелся. Благодаря действиям экипажа пожар удалось локализовать, а судно покинуло акваторию в зоне поражения."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК России ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц"), в связи с обстрелом российского судна", — заявили в СК.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также украинских военнослужащих, причастных к нападению.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220227/obstrel-1775430358.html

https://ria.ru/20220312/pravo-1777845618.html

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азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, азовское море, следственный комитет россии (ск рф), украина, краснодарский край, щербиновский район