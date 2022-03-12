20:18 12.03.2022 (обновлено: 21:27 12.03.2022)
Украинские военные обстреляли российское судно в Азовском море
СК сообщил об обстреле российского грузового судна в Азовском море украинскими военными
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские военные обстреляли российское гражданское судно "Сормовский 3064" в акватории Азовского моря, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Выстрелы были сделаны "из вооружения неизбирательного действия". В этот момент грузовое судно находилось в 12 километрах севернее села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края. Оно направлялось из греческого порта в Таганрог.
Один из снарядов попал в каюту старшего помощника капитана, из-за чего "Сормовский 3064" загорелся. Благодаря действиям экипажа пожар удалось локализовать, а судно покинуло акваторию в зоне поражения.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК России ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц"), в связи с обстрелом российского судна", — заявили в СК.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также украинских военнослужащих, причастных к нападению.
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