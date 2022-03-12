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США совершили ошибку, пытаясь уйти от диалога по безопасности, заявил МИД
США совершили ошибку, пытаясь уйти от диалога по безопасности, заявил МИД - РИА Новости, 12.03.2022
США совершили ошибку, пытаясь уйти от диалога по безопасности, заявил МИД
США совершили стратегическую ошибку, пытаясь уйти от диалога с Россией по безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:32
2022-03-12T13:55
в мире
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США совершили стратегическую ошибку, пытаясь уйти от диалога с Россией по безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей рябков."Вообще в последние месяцы происходила быстрая подмена повестки дня с американской стороны. Вместо обсуждения тематики европейской безопасности, того, как сохранить и укрепить архитектуру, которая сложилась в Европе в последние десятилетия, нам буквально навязывали обсуждение вопросов, которые к этому не относятся. Мы видим, к чему это привело. Это стратегическая ошибка, стратегический просчет со стороны США, их союзников, клиентов, их сателлитов", - заявил он в эфире "Первого канала".
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в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:32 12.03.2022 (обновлено: 13:55 12.03.2022)
 
США совершили ошибку, пытаясь уйти от диалога по безопасности, заявил МИД

МИД: США совершили ошибку, пытаясь уйти от диалога с Россией по безопасности

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США совершили стратегическую ошибку, пытаясь уйти от диалога с Россией по безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей рябков.
"Вообще в последние месяцы происходила быстрая подмена повестки дня с американской стороны. Вместо обсуждения тематики европейской безопасности, того, как сохранить и укрепить архитектуру, которая сложилась в Европе в последние десятилетия, нам буквально навязывали обсуждение вопросов, которые к этому не относятся. Мы видим, к чему это привело. Это стратегическая ошибка, стратегический просчет со стороны США, их союзников, клиентов, их сателлитов", - заявил он в эфире "Первого канала".
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 13:17В России
Рябков заявил, что США пытаются "играть на нервах" мирового сообщества
 
В миреСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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