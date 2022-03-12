https://ria.ru/20220312/ssha-1777815455.html

США совершили ошибку, пытаясь уйти от диалога по безопасности, заявил МИД

США совершили ошибку, пытаясь уйти от диалога по безопасности, заявил МИД - РИА Новости, 12.03.2022

США совершили ошибку, пытаясь уйти от диалога по безопасности, заявил МИД

США совершили стратегическую ошибку, пытаясь уйти от диалога с Россией по безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей рябков. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:32

2022-03-12T12:32

2022-03-12T13:55

в мире

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. США совершили стратегическую ошибку, пытаясь уйти от диалога с Россией по безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей рябков."Вообще в последние месяцы происходила быстрая подмена повестки дня с американской стороны. Вместо обсуждения тематики европейской безопасности, того, как сохранить и укрепить архитектуру, которая сложилась в Европе в последние десятилетия, нам буквально навязывали обсуждение вопросов, которые к этому не относятся. Мы видим, к чему это привело. Это стратегическая ошибка, стратегический просчет со стороны США, их союзников, клиентов, их сателлитов", - заявил он в эфире "Первого канала".

https://radiosputnik.ria.ru/20220312/voyna-1777822322.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)