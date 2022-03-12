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США разрешат своим гражданам оказывать гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР
США разрешат своим гражданам оказывать гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР - РИА Новости, 12.03.2022
США разрешат своим гражданам оказывать гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР
США разрешат своим гражданам оказывать гуманитарную поддержку Луганской и Донецкой народным республикам, сделав исключение из санкций, сообщает минфин. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T00:24
2022-03-12T00:29
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США разрешат своим гражданам оказывать гуманитарную поддержку Луганской и Донецкой народным республикам, сделав исключение из санкций, сообщает минфин.Как говорится в сообщении на сайте ведомства, генеральной лицензией будет разрешено американцам поддерживать гуманитарные усилия в ЛНР и ДНР, включая экспорт сельскохозяйственных и медицинских товаров, работы по противодействию распространения коронавируса, а также официальную деятельность международных организаций и личные денежные переводы, почтовые и интернет-услуги.Минфин отметил, что лицензия будет включать "действия, связанные с гуманитарными проектами, направленными на удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии, образование, некоммерческих проектов развития, защиту окружающей среды и ресурсов".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, сша, лнр, днр
00:24 12.03.2022 (обновлено: 00:29 12.03.2022)
 
США разрешат своим гражданам оказывать гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР

США разрешат своим гражданам "действия, связанные с гуманитарными проектами" в ЛНР и ДНР

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. США разрешат своим гражданам оказывать гуманитарную поддержку Луганской и Донецкой народным республикам, сделав исключение из санкций, сообщает минфин.
Как говорится в сообщении на сайте ведомства, генеральной лицензией будет разрешено американцам поддерживать гуманитарные усилия в ЛНР и ДНР, включая экспорт сельскохозяйственных и медицинских товаров, работы по противодействию распространения коронавируса, а также официальную деятельность международных организаций и личные денежные переводы, почтовые и интернет-услуги.
Минфин отметил, что лицензия будет включать "действия, связанные с гуманитарными проектами, направленными на удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии, образование, некоммерческих проектов развития, защиту окружающей среды и ресурсов".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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