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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/spetsoperatsiya-1777865551.html
ВС России уничтожили 3 593 военных объекта Украины
ВС России уничтожили 3 593 военных объекта Украины - РИА Новости, 12.03.2022
ВС России уничтожили 3 593 военных объекта Украины
Вооруженные силы России в ходе военной операции на Украине уничтожили 3 593 военных объекта противника, сообщил в субботу журналистам официальный представитель... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T19:51
2022-03-12T20:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе военной операции на Украине уничтожили 3 593 военных объекта противника, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции выведено из строя 3 593 объекта военной инфраструктуры Украины", - сказал генерал.Конашенков уточнил, что в этом числе уничтожены 126 беспилотников, 1 159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 61 вертолет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/aviatsiya-1777865358.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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Минобороны о пораженных объектах военной инфраструктуры Украины
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков о пораженных объектах военной инфраструктуры Украины 12 марта 2022 года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
19:51 12.03.2022 (обновлено: 20:19 12.03.2022)
 
ВС России уничтожили 3 593 военных объекта Украины

Минобороны: ВС России за время операции вывели из строя 3 593 военных объекта на Украине

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе военной операции на Украине уничтожили 3 593 военных объекта противника, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции выведено из строя 3 593 объекта военной инфраструктуры Украины", - сказал генерал.
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Конашенков уточнил, что в этом числе уничтожены 126 беспилотников, 1 159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 61 вертолет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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