https://ria.ru/20220312/spetsoperatsiya-1777865551.html

ВС России уничтожили 3 593 военных объекта Украины

ВС России уничтожили 3 593 военных объекта Украины - РИА Новости, 12.03.2022

ВС России уничтожили 3 593 военных объекта Украины

Вооруженные силы России в ходе военной операции на Украине уничтожили 3 593 военных объекта противника, сообщил в субботу журналистам официальный представитель... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T19:51

2022-03-12T19:51

2022-03-12T20:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вооруженные силы России в ходе военной операции на Украине уничтожили 3 593 военных объекта противника, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции выведено из строя 3 593 объекта военной инфраструктуры Украины", - сказал генерал.Конашенков уточнил, что в этом числе уничтожены 126 беспилотников, 1 159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 61 вертолет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/aviatsiya-1777865358.html

https://ria.ru/20220312/spetsoperatsiya-1777862463.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о пораженных объектах военной инфраструктуры Украины Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков о пораженных объектах военной инфраструктуры Украины 12 марта 2022 года. 2022-03-12T19:51 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)