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Медведев решил отказаться от принадлежащих Meta соцсетей
Медведев решил отказаться от принадлежащих Meta соцсетей - РИА Новости, 12.03.2022
Медведев решил отказаться от принадлежащих Meta соцсетей
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев откажется от использования соцсетей, принадлежащих Meta, сообщил его помощник Олег Осипов. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T21:12
2022-03-12T21:12
технологии
дмитрий медведев
россия
украина
генеральная прокуратура рф
whatsapp inc.
facebook
meta (метавселенная)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев откажется от использования соцсетей, принадлежащих Meta, сообщил его помощник Олег Осипов."Дмитрий Медведев не будет использовать медийные продукты группы Меtа в связи с занятой их руководством антироссийской позицией", - сказал Осипов журналистам.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
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технологии, дмитрий медведев, россия, украина, генеральная прокуратура рф, whatsapp inc., facebook, meta (метавселенная)
21:12 12.03.2022
 
Медведев решил отказаться от принадлежащих Meta соцсетей

Медведев откажется от соцсетей, принадлежащих Meta, из-за их антироссийской позиции

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев откажется от использования соцсетей, принадлежащих Meta, сообщил его помощник Олег Осипов.
"Дмитрий Медведев не будет использовать медийные продукты группы Меtа в связи с занятой их руководством антироссийской позицией", - сказал Осипов журналистам.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 13:11
МИД передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела против Meta
 
ТехнологииДмитрий МедведевРоссияУкраинаГенеральная прокуратура РФWhatsApp Inc.FacebookMeta (метавселенная)
 
 
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