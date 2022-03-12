https://ria.ru/20220312/sotsseti-1777873631.html
Медведев решил отказаться от принадлежащих Meta соцсетей
Медведев решил отказаться от принадлежащих Meta соцсетей - РИА Новости, 12.03.2022
Медведев решил отказаться от принадлежащих Meta соцсетей
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев откажется от использования соцсетей, принадлежащих Meta, сообщил его помощник Олег Осипов. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T21:12
2022-03-12T21:12
2022-03-12T21:12
технологии
дмитрий медведев
россия
украина
генеральная прокуратура рф
whatsapp inc.
facebook
meta (метавселенная)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765405814_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_922093073dcd11182f19906e114f237b.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев откажется от использования соцсетей, принадлежащих Meta, сообщил его помощник Олег Осипов."Дмитрий Медведев не будет использовать медийные продукты группы Меtа в связи с занятой их руководством антироссийской позицией", - сказал Осипов журналистам.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
https://ria.ru/20220312/meta-1777820036.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765405814_228:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_e026f2cc65d2950599f65df383779b08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, дмитрий медведев, россия, украина, генеральная прокуратура рф, whatsapp inc., facebook, meta (метавселенная)
Медведев решил отказаться от принадлежащих Meta соцсетей
Медведев откажется от соцсетей, принадлежащих Meta, из-за их антироссийской позиции