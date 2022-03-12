https://ria.ru/20220312/sotsseti-1777873631.html

Медведев решил отказаться от принадлежащих Meta соцсетей

Медведев решил отказаться от принадлежащих Meta соцсетей - РИА Новости, 12.03.2022

Медведев решил отказаться от принадлежащих Meta соцсетей

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев откажется от использования соцсетей, принадлежащих Meta, сообщил его помощник Олег Осипов. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T21:12

2022-03-12T21:12

2022-03-12T21:12

технологии

дмитрий медведев

россия

украина

генеральная прокуратура рф

whatsapp inc.

facebook

meta (метавселенная)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев откажется от использования соцсетей, принадлежащих Meta, сообщил его помощник Олег Осипов."Дмитрий Медведев не будет использовать медийные продукты группы Меtа в связи с занятой их руководством антироссийской позицией", - сказал Осипов журналистам.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

https://ria.ru/20220312/meta-1777820036.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, дмитрий медведев, россия, украина, генеральная прокуратура рф, whatsapp inc., facebook, meta (метавселенная)