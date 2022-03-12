https://ria.ru/20220312/sotsseti-1777801087.html

В Совфеде назвали свободу в соцсетях иллюзией

В Совфеде назвали свободу в соцсетях иллюзией - РИА Новости, 12.03.2022

В Совфеде назвали свободу в соцсетях иллюзией

Ощущение новой реальности в соцсетях, открытой для всех, равной, свободной – это иллюзия, на самом деле, западные соцсети создавались для контроля над людьми,... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T10:16

2022-03-12T10:16

2022-03-12T10:16

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ощущение новой реальности в соцсетях, открытой для всех, равной, свободной – это иллюзия, на самом деле, западные соцсети создавались для контроля над людьми, заявил РИА Новости в субботу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее в Роскомнадзоре сообщили РИА Новости, что к настоящему времени действует 85 ограничений, связанных с цензурой в отношении российских СМИ, политических, общественных деятелей и организаций, а также отдельных программ со стороны иностранных площадок."На самом деле, соцсети создавались под эгидой Пентагона для того, чтобы максимально усилить контроль невоенными методами населения земного шара", - сказал парламентарий.Именно поэтому, по его словам, создатели социальных сетей "быстренько стали миллиардерами, потому что их хорошо подкармливали". И вся эта идея продвигалась, поощрялась, добавил он.Для того, чтобы социальные сети продвинуть в мире и заиметь как можно больше публики, "они провозгласили себя новой реальностью, открытой для всех, равной, свободной, и люди в это поверили", сказал парламентарий. Таким образом, они обманули миллиарды людей, подчеркнул сенатор."В Китае люди оказались поумнее, они поняли, что к чему, и они дали своему населению аналоги, не связанные никоим образом с Пентагоном", - сказал Климов.По его мнению, "у нас отрезвление, к сожалению, пришло попозже, но достаточно большое количество человечества до сих пор пребывает в этом".Климов также указал, что очень малое количество стран мира имеет набор инструментов цифровых, таких, как у России. "У нас есть своя поисковая система. При этом ни одна страна "просвещенной" Европы не имеет своего поисковика. Такие системы имеем мы, Китай и США", - уточнил он.Кроме того, в России есть внутренняя информационно-коммуникационная система, которая уже работает в госструктурах. "Мы сегодня оттестировали всю эту структуру так же, как мы сделали свой аналог SWIFT, оттестировали, он работает", - отметил он. "Люди же не заметили, когда их отключили от SWIFT", - обратил внимание Климов.По его словам, "мы многое сделали за последние годы и не дай Бог, конечно, если кто-нибудь топором разрубит связующие системы, которые связывают территорию России и любую точку земного шара, у нас ничего не произойдет в этих же системах внутри страны".Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил. Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

https://ria.ru/20220312/internet-1777798722.html

https://ria.ru/20220311/sotsseti-1777757942.html

https://ria.ru/20220312/blokirovka-1777784217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, александр лукашенко, владимир путин, китай, европа, россия, генеральная прокуратура рф, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)