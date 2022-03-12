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Губернатор Сахалина отказался от Instagram и Facebook
Губернатор Сахалина отказался от Instagram и Facebook - РИА Новости, 12.03.2022
Губернатор Сахалина отказался от Instagram и Facebook
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко прекратил вести свои страницы в Instagram и Facebook из-за антироссийской политики руководства компании Meta. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T08:44
2022-03-12T08:45
ник клегг
россия
украина
facebook
одноклассники
telegram (приложение)
общество
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко прекратил вести свои страницы в Instagram и Facebook из-за антироссийской политики руководства компании Meta.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян."На мои аккаунты в Instagram и Facebook в совокупности подписано более 90 тысяч человек, и я очень ценю наше общение. Однако после этих заявлений я, как гражданин России, как человек, поддерживающий российскую армию и президента, не могу больше оставаться на этих площадках. И призываю всех вас последовать моему примеру", - написал глава региона в своем Instagram-аккаунте.Однако глава региона остается на связи в своих аккаунтах "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также продолжит вести свой Telegram-канал.
https://ria.ru/20220311/priamure-1777697824.html
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ник клегг, россия, украина, facebook, одноклассники, telegram (приложение), общество, валерий лимаренко
08:44 12.03.2022 (обновлено: 08:45 12.03.2022)
 
Губернатор Сахалина отказался от Instagram и Facebook

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко отказался от Instagram и Facebook

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко . Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко прекратил вести свои страницы в Instagram и Facebook из-за антироссийской политики руководства компании Meta.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.
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"На мои аккаунты в Instagram и Facebook в совокупности подписано более 90 тысяч человек, и я очень ценю наше общение. Однако после этих заявлений я, как гражданин России, как человек, поддерживающий российскую армию и президента, не могу больше оставаться на этих площадках. И призываю всех вас последовать моему примеру", - написал глава региона в своем Instagram-аккаунте.
Однако глава региона остается на связи в своих аккаунтах "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также продолжит вести свой Telegram-канал.
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Ник КлеггРоссияУкраинаFacebookОдноклассникиTelegram (приложение)ОбществоВалерий Лимаренко
 
 
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