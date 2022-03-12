https://ria.ru/20220312/sotsseti-1777792469.html

Губернатор Сахалина отказался от Instagram и Facebook

Губернатор Сахалина отказался от Instagram и Facebook - РИА Новости, 12.03.2022

Губернатор Сахалина отказался от Instagram и Facebook

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко прекратил вести свои страницы в Instagram и Facebook из-за антироссийской политики руководства компании Meta. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T08:44

2022-03-12T08:44

2022-03-12T08:45

ник клегг

россия

украина

facebook

одноклассники

telegram (приложение)

общество

валерий лимаренко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко прекратил вести свои страницы в Instagram и Facebook из-за антироссийской политики руководства компании Meta.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян."На мои аккаунты в Instagram и Facebook в совокупности подписано более 90 тысяч человек, и я очень ценю наше общение. Однако после этих заявлений я, как гражданин России, как человек, поддерживающий российскую армию и президента, не могу больше оставаться на этих площадках. И призываю всех вас последовать моему примеру", - написал глава региона в своем Instagram-аккаунте.Однако глава региона остается на связи в своих аккаунтах "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также продолжит вести свой Telegram-канал.

https://ria.ru/20220311/priamure-1777697824.html

https://ria.ru/20220311/aleksandr-1777693158.html

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ник клегг, россия, украина, facebook, одноклассники, telegram (приложение), общество, валерий лимаренко