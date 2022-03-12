https://ria.ru/20220312/smi-1777820522.html

Запад "обрубает" СМИ с альтернативной точкой зрения, заявил МИД

Запад "обрубает" СМИ с альтернативной точкой зрения, заявил МИД - РИА Новости, 12.03.2022

Запад "обрубает" СМИ с альтернативной точкой зрения, заявил МИД

Запад "обрубает" информационный поток, где распространяется альтернативная точка зрения, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T13:18

2022-03-12T13:18

2022-03-12T13:18

в мире

сша

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Запад "обрубает" информационный поток, где распространяется альтернативная точка зрения, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Они обрубают каналы, законопачивают, чтобы не дать никому услышать точку зрения, отличающуюся от их собственной. Они сами себя убедили в том, что это единственно возможный правильный путь. Они лишают других ресурса, чтобы люди сами делали свои выводы", - сказал он в эфире "Первого канала".

https://radiosputnik.ria.ru/20220312/sovet-1777811754.html

сша

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, сергей рябков