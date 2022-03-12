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Запад "обрубает" СМИ с альтернативной точкой зрения, заявил МИД
Запад "обрубает" СМИ с альтернативной точкой зрения, заявил МИД - РИА Новости, 12.03.2022
Запад "обрубает" СМИ с альтернативной точкой зрения, заявил МИД
Запад "обрубает" информационный поток, где распространяется альтернативная точка зрения, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:18
2022-03-12T13:18
в мире
сша
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Запад "обрубает" информационный поток, где распространяется альтернативная точка зрения, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Они обрубают каналы, законопачивают, чтобы не дать никому услышать точку зрения, отличающуюся от их собственной. Они сами себя убедили в том, что это единственно возможный правильный путь. Они лишают других ресурса, чтобы люди сами делали свои выводы", - сказал он в эфире "Первого канала".
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в мире, сша, россия, сергей рябков
13:18 12.03.2022
 
Запад "обрубает" СМИ с альтернативной точкой зрения, заявил МИД

Замглавы МИД Рябков заявил, что Запад "обрубает" СМИ с альтернативной точкой зрения

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Запад "обрубает" информационный поток, где распространяется альтернативная точка зрения, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Они обрубают каналы, законопачивают, чтобы не дать никому услышать точку зрения, отличающуюся от их собственной. Они сами себя убедили в том, что это единственно возможный правильный путь. Они лишают других ресурса, чтобы люди сами делали свои выводы", - сказал он в эфире "Первого канала".
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