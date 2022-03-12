https://ria.ru/20220312/shtrafy-1777813225.html

Правительство изменило порядок списания штрафов за нарушения госконтрактов

Правительство изменило порядок списания штрафов за нарушения госконтрактов - РИА Новости, 12.03.2022

Правительство изменило порядок списания штрафов за нарушения госконтрактов

Правительство cделает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по муниципальному или госконтракту из-за санкций,... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:10

2022-03-12T12:10

2022-03-12T14:44

правительство рф

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Правительство cделает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по муниципальному или госконтракту из-за санкций, сообщила пресс-служба кабмина."Правительство делает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято для поддержки участников контрактной системы госзакупок", — говорится в релизе.Согласно документу, для этого исполнителю достаточно будет представить госзаказчику письменное обоснование, которое подтвердит нарушение обязательств из-за внешних санкций, "с приложением документов, если они имеются".Также вносятся изменения в ранее принятое постановление, которое распространяло действие порядка на контракты, заключенные в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах.После начала спецоперации многие западные страны ввели масштабные санкции против России, в первую очередь против банковского сектора. Также введен запрет на поставки высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777530248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

правительство рф, экономика, михаил мишустин, россия