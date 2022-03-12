https://ria.ru/20220312/shtrafy-1777813225.html
Правительство изменило порядок списания штрафов за нарушения госконтрактов
Правительство изменило порядок списания штрафов за нарушения госконтрактов - РИА Новости, 12.03.2022
Правительство изменило порядок списания штрафов за нарушения госконтрактов
Правительство cделает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по муниципальному или госконтракту из-за санкций,... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:10
2022-03-12T12:10
2022-03-12T14:44
правительство рф
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Правительство cделает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по муниципальному или госконтракту из-за санкций, сообщила пресс-служба кабмина."Правительство делает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято для поддержки участников контрактной системы госзакупок", — говорится в релизе.Согласно документу, для этого исполнителю достаточно будет представить госзаказчику письменное обоснование, которое подтвердит нарушение обязательств из-за внешних санкций, "с приложением документов, если они имеются".Также вносятся изменения в ранее принятое постановление, которое распространяло действие порядка на контракты, заключенные в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах.После начала спецоперации многие западные страны ввели масштабные санкции против России, в первую очередь против банковского сектора. Также введен запрет на поставки высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777530248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, экономика, михаил мишустин, россия
12:10 12.03.2022 (обновлено: 14:44 12.03.2022)
Правительство изменило порядок списания штрафов за нарушения госконтрактов
Списание штрафов за нарушения обязательств по госконтрактам стало бессрочным
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Правительство cделает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по муниципальному или госконтракту из-за санкций, сообщила
пресс-служба кабмина.
"Правительство делает бессрочным порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или муниципальному контракту из-за внешних санкций. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
. Решение принято для поддержки участников контрактной системы госзакупок", — говорится в релизе.
Согласно документу, для этого исполнителю достаточно будет представить госзаказчику письменное обоснование, которое подтвердит нарушение обязательств из-за внешних санкций, "с приложением документов, если они имеются".
Также вносятся изменения в ранее принятое постановление, которое распространяло действие порядка на контракты, заключенные в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах.
После начала спецоперации многие западные страны ввели масштабные санкции против России, в первую очередь против банковского сектора. Также введен запрет на поставки высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.