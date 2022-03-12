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Школы освобожденных территорий очистят от нацистских установок, заявила ДНР
Школы освобожденных территорий очистят от нацистских установок, заявила ДНР - РИА Новости, 12.03.2022
Школы освобожденных территорий очистят от нацистских установок, заявила ДНР
В школьной программе обучения на освобожденных территориях не будет "нацистской установки", сказал РИА Новости Ян Гагин советник председателя правительства ДНР. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:18
2022-03-12T15:18
2022-03-12T15:20
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. В школьной программе обучения на освобожденных территориях не будет "нацистской установки", сказал РИА Новости Ян Гагин советник председателя правительства ДНР."Сейчас наконец-то подрастающее поколение с освобождаемых территорий, повторюсь, будет наконец-то обучаться по нормальной программе, прежде всего - по нормальной программе изучения истории родного края и мировой истории. Без признаков нацистского мировоззрения, который был навязан им киевским режимом", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220312/donbass-1777833742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, днр, украина
15:18 12.03.2022 (обновлено: 15:20 12.03.2022)
Школы освобожденных территорий очистят от нацистских установок, заявила ДНР
В ДНР заявили, что из программы школ освобожденных территорий уберут нацистские установки