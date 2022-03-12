https://ria.ru/20220312/shkola-1777834896.html

Школы освобожденных территорий очистят от нацистских установок, заявила ДНР

Школы освобожденных территорий очистят от нацистских установок, заявила ДНР - РИА Новости, 12.03.2022

Школы освобожденных территорий очистят от нацистских установок, заявила ДНР

В школьной программе обучения на освобожденных территориях не будет "нацистской установки", сказал РИА Новости Ян Гагин советник председателя правительства ДНР. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T15:18

2022-03-12T15:18

2022-03-12T15:20

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. В школьной программе обучения на освобожденных территориях не будет "нацистской установки", сказал РИА Новости Ян Гагин советник председателя правительства ДНР."Сейчас наконец-то подрастающее поколение с освобождаемых территорий, повторюсь, будет наконец-то обучаться по нормальной программе, прежде всего - по нормальной программе изучения истории родного края и мировой истории. Без признаков нацистского мировоззрения, который был навязан им киевским режимом", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220312/donbass-1777833742.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина