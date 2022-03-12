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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/shkola-1777834896.html
Школы освобожденных территорий очистят от нацистских установок, заявила ДНР
Школы освобожденных территорий очистят от нацистских установок, заявила ДНР - РИА Новости, 12.03.2022
Школы освобожденных территорий очистят от нацистских установок, заявила ДНР
В школьной программе обучения на освобожденных территориях не будет "нацистской установки", сказал РИА Новости Ян Гагин советник председателя правительства ДНР. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:18
2022-03-12T15:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. В школьной программе обучения на освобожденных территориях не будет "нацистской установки", сказал РИА Новости Ян Гагин советник председателя правительства ДНР."Сейчас наконец-то подрастающее поколение с освобождаемых территорий, повторюсь, будет наконец-то обучаться по нормальной программе, прежде всего - по нормальной программе изучения истории родного края и мировой истории. Без признаков нацистского мировоззрения, который был навязан им киевским режимом", - сказал собеседник агентства.
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в мире, днр, украина
15:18 12.03.2022 (обновлено: 15:20 12.03.2022)
 
Школы освобожденных территорий очистят от нацистских установок, заявила ДНР

В ДНР заявили, что из программы школ освобожденных территорий уберут нацистские установки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела
Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. В школьной программе обучения на освобожденных территориях не будет "нацистской установки", сказал РИА Новости Ян Гагин советник председателя правительства ДНР.
"Сейчас наконец-то подрастающее поколение с освобождаемых территорий, повторюсь, будет наконец-то обучаться по нормальной программе, прежде всего - по нормальной программе изучения истории родного края и мировой истории. Без признаков нацистского мировоззрения, который был навязан им киевским режимом", - сказал собеседник агентства.
Советник председателя правительства ДНР о возможности выбрать гражданство для мирного населения - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 15:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ДНР считает жителей освобожденных территорий гражданами республики
 
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