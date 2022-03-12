https://ria.ru/20220312/severodonetsk-1777863882.html
Передовые отряды Народной милиции ЛНР вышли на окраины Северодонецка
Передовые отряды Народной милиции ЛНР вышли на окраины Северодонецка - РИА Новости, 12.03.2022
Передовые отряды Народной милиции ЛНР вышли на окраины Северодонецка
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2022-03-12T19:28
2022-03-12T19:28
2022-03-12T19:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
северодонецк
лнр
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Передовые отряды луганской Народной милиции вышли на окраины города Северодонецк, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Передовые отряды Луганской народной милиции вышли на окраины города Северодонецк", - сказал он.
https://ria.ru/20220312/spetsoperatsiya-1777862463.html
северодонецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк, лнр, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
19:28 12.03.2022 (обновлено: 19:42 12.03.2022)
Передовые отряды Народной милиции ЛНР вышли на окраины Северодонецка
Минобороны России: передовые отряды Народной милиции ЛНР вышли на окраины Северодонецка
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