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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/severodonetsk-1777863882.html
Передовые отряды Народной милиции ЛНР вышли на окраины Северодонецка
Передовые отряды Народной милиции ЛНР вышли на окраины Северодонецка - РИА Новости, 12.03.2022
Передовые отряды Народной милиции ЛНР вышли на окраины Северодонецка
.
2022-03-12T19:28
2022-03-12T19:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
северодонецк
лнр
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Передовые отряды луганской Народной милиции вышли на окраины города Северодонецк, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Передовые отряды Луганской народной милиции вышли на окраины города Северодонецк", - сказал он.
https://ria.ru/20220312/spetsoperatsiya-1777862463.html
северодонецк
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в мире, северодонецк, лнр, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
19:28 12.03.2022 (обновлено: 19:42 12.03.2022)
 
Передовые отряды Народной милиции ЛНР вышли на окраины Северодонецка

Минобороны России: передовые отряды Народной милиции ЛНР вышли на окраины Северодонецка

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная милиция Луганской народной республики
Народная милиция Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Передовые отряды луганской Народной милиции вышли на окраины города Северодонецк, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Передовые отряды Луганской народной милиции вышли на окраины города Северодонецк", - сказал он.
Военнослужащие РФ на территории Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСеверодонецкЛНРДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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