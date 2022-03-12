https://ria.ru/20220312/serdtse-1777844446.html
Эти продукты уберегут вас от проблем с сердцем
Мясников перечислил самые полезные для сердца продукты - РИА Новости, 12.03.2022
Эти продукты уберегут вас от проблем с сердцем
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о продуктах, помогающих предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T16:35
2022-03-12T16:35
2022-03-12T17:22
общество
здоровье - общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о продуктах, помогающих предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.По словам медика, наиболее популярной считается средиземноморская диета, включающая в себя фрукты, овощи и рыбу. Тем не менее есть и специфические продукты, помогающие снизить уровень "плохого" холестерина в организме."Активно снижают "плохой" холестерин орехи, черный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов, дикий красный рис", – пояснил Мясников, добавив, что самое главное — избегать калорийной пищи, ведущей к набору веса, а также продуктов с высоким содержанием животных жиров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220215/serdtse-1772903127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)
16:35 12.03.2022 (обновлено: 17:22 12.03.2022)
Мясников перечислил самые полезные для сердца продукты
Врач Мясников: орехи, рыба, овощи и черный шоколад снижают "плохой" холестерин в организме