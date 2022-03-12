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Эти продукты уберегут вас от проблем с сердцем
Мясников перечислил самые полезные для сердца продукты - РИА Новости, 12.03.2022
Эти продукты уберегут вас от проблем с сердцем
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о продуктах, помогающих предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T16:35
2022-03-12T17:22
общество
здоровье - общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о продуктах, помогающих предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.По словам медика, наиболее популярной считается средиземноморская диета, включающая в себя фрукты, овощи и рыбу. Тем не менее есть и специфические продукты, помогающие снизить уровень "плохого" холестерина в организме."Активно снижают "плохой" холестерин орехи, черный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов, дикий красный рис", – пояснил Мясников, добавив, что самое главное — избегать калорийной пищи, ведущей к набору веса, а также продуктов с высоким содержанием животных жиров.
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общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)
16:35 12.03.2022 (обновлено: 17:22 12.03.2022)
 
Мясников перечислил самые полезные для сердца продукты

Врач Мясников: орехи, рыба, овощи и черный шоколад снижают "плохой" холестерин в организме

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о продуктах, помогающих предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
По словам медика, наиболее популярной считается средиземноморская диета, включающая в себя фрукты, овощи и рыбу. Тем не менее есть и специфические продукты, помогающие снизить уровень "плохого" холестерина в организме.
"Активно снижают "плохой" холестерин орехи, черный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов, дикий красный рис", – пояснил Мясников, добавив, что самое главное — избегать калорийной пищи, ведущей к набору веса, а также продуктов с высоким содержанием животных жиров.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр Мясников (врач)
 
 
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