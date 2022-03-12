https://ria.ru/20220312/serdtse-1777844446.html

Эти продукты уберегут вас от проблем с сердцем

Мясников перечислил самые полезные для сердца продукты - РИА Новости, 12.03.2022

Эти продукты уберегут вас от проблем с сердцем

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о продуктах, помогающих предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T16:35

2022-03-12T16:35

2022-03-12T17:22

общество

здоровье - общество

александр мясников (врач)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837298_0:249:3001:1937_1920x0_80_0_0_421b483f8afb9efbcc2000133de7b169.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о продуктах, помогающих предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.По словам медика, наиболее популярной считается средиземноморская диета, включающая в себя фрукты, овощи и рыбу. Тем не менее есть и специфические продукты, помогающие снизить уровень "плохого" холестерина в организме."Активно снижают "плохой" холестерин орехи, черный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов, дикий красный рис", – пояснил Мясников, добавив, что самое главное — избегать калорийной пищи, ведущей к набору веса, а также продуктов с высоким содержанием животных жиров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/serdtse-1772903127.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)