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Сербия не будет вступать в НАТО, заявил Вучич
Сербия не будет вступать в НАТО, заявил Вучич - РИА Новости, 12.03.2022
Сербия не будет вступать в НАТО, заявил Вучич
Сербия не станет вступать в НАТО, бомбардировки Североатлантического альянса 1999 года были агрессией на страну, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T16:21
2022-03-12T19:38
в мире
сербия
нато
александр вучич
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БЕЛГРАД, 12 мар — РИА Новости. Сербия не станет вступать в НАТО, бомбардировки Североатлантического альянса 1999 года были агрессией на страну, заявил президент Сербии Александр Вучич.В Сербии 3 апреля состоятся президентские и парламентские выборы. В рамках кампании во главе правящей Сербской прогрессивной партии Вучич посетил в субботу предвыборный митинг в поселке Бусие, где живут беженцы из Сербской Краины в Хорватии."Наши противники говорят, что мы должны вступить в НАТО. А мой ответ им — мы в НАТО не должны вступать, потому что у нас есть своя армия, которая защищает нашу землю и небо. Недалеко отсюда они убили Милицу Ракич (двухлетняя девочка, погибла при бомбардировках. — Прим. ред.). Скоро мы отметим годовщину агрессии и не будем сомневаться и назовем ее агрессией, а не интервенцией или кампанией", — заявил сербский лидер собравшимся.Присутствующие зажгли красные, синие и белые дымовые шашки в задних рядах толпы, на что он указал под одобрительный гул, что "не уверен, сербский это или российский триколор"."Очень важно сохранить мир и стабильность. О политическом давлении не буду и говорить, знаю, что и вы это ощущаете. Во всем мире сейчас правит истерия, но Сербия никогда не запретит Чайковского", — отметил Вучич.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу более чем на сто миллиардов долларов.
https://ria.ru/20220311/serbiya-1777743592.html
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в мире, сербия, нато, александр вучич
16:21 12.03.2022 (обновлено: 19:38 12.03.2022)
 
Сербия не будет вступать в НАТО, заявил Вучич

Президент Сербии Вучич: Белград не вступит в НАТО, бомбардировки 1999 года были агрессией

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг в посольстве Республики Сербии в Москве
Государственный флаг в посольстве Республики Сербии в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Государственный флаг в посольстве Республики Сербии в Москве
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БЕЛГРАД, 12 мар — РИА Новости. Сербия не станет вступать в НАТО, бомбардировки Североатлантического альянса 1999 года были агрессией на страну, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В Сербии 3 апреля состоятся президентские и парламентские выборы. В рамках кампании во главе правящей Сербской прогрессивной партии Вучич посетил в субботу предвыборный митинг в поселке Бусие, где живут беженцы из Сербской Краины в Хорватии.
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"Наши противники говорят, что мы должны вступить в НАТО. А мой ответ им — мы в НАТО не должны вступать, потому что у нас есть своя армия, которая защищает нашу землю и небо. Недалеко отсюда они убили Милицу Ракич (двухлетняя девочка, погибла при бомбардировках. — Прим. ред.). Скоро мы отметим годовщину агрессии и не будем сомневаться и назовем ее агрессией, а не интервенцией или кампанией", — заявил сербский лидер собравшимся.
Присутствующие зажгли красные, синие и белые дымовые шашки в задних рядах толпы, на что он указал под одобрительный гул, что "не уверен, сербский это или российский триколор".
"Очень важно сохранить мир и стабильность. О политическом давлении не буду и говорить, знаю, что и вы это ощущаете. Во всем мире сейчас правит истерия, но Сербия никогда не запретит Чайковского", — отметил Вучич.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу более чем на сто миллиардов долларов.
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В миреСербияНАТОАлександр Вучич
 
 
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