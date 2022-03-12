16:21 12.03.2022 (обновлено: 19:38 12.03.2022)
Сербия не будет вступать в НАТО, заявил Вучич
Президент Сербии Вучич: Белград не вступит в НАТО, бомбардировки 1999 года были агрессией
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг в посольстве Республики Сербии в Москве
Государственный флаг в посольстве Республики Сербии в Москве
БЕЛГРАД, 12 мар — РИА Новости. Сербия не станет вступать в НАТО, бомбардировки Североатлантического альянса 1999 года были агрессией на страну, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Наши противники говорят, что мы должны вступить в НАТО. А мой ответ им — мы в НАТО не должны вступать, потому что у нас есть своя армия, которая защищает нашу землю и небо. Недалеко отсюда они убили Милицу Ракич (двухлетняя девочка, погибла при бомбардировках. — Прим. ред.). Скоро мы отметим годовщину агрессии и не будем сомневаться и назовем ее агрессией, а не интервенцией или кампанией", — заявил сербский лидер собравшимся.
Присутствующие зажгли красные, синие и белые дымовые шашки в задних рядах толпы, на что он указал под одобрительный гул, что "не уверен, сербский это или российский триколор".
"Очень важно сохранить мир и стабильность. О политическом давлении не буду и говорить, знаю, что и вы это ощущаете. Во всем мире сейчас правит истерия, но Сербия никогда не запретит Чайковского", — отметил Вучич.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу более чем на сто миллиардов долларов.
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