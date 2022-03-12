https://ria.ru/20220312/serbiya-1777842740.html

Сербия не будет вступать в НАТО, заявил Вучич

Сербия не будет вступать в НАТО, заявил Вучич - РИА Новости, 12.03.2022

Сербия не будет вступать в НАТО, заявил Вучич

Сербия не станет вступать в НАТО, бомбардировки Североатлантического альянса 1999 года были агрессией на страну, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T16:21

2022-03-12T16:21

2022-03-12T19:38

в мире

сербия

нато

александр вучич

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БЕЛГРАД, 12 мар — РИА Новости. Сербия не станет вступать в НАТО, бомбардировки Североатлантического альянса 1999 года были агрессией на страну, заявил президент Сербии Александр Вучич.В Сербии 3 апреля состоятся президентские и парламентские выборы. В рамках кампании во главе правящей Сербской прогрессивной партии Вучич посетил в субботу предвыборный митинг в поселке Бусие, где живут беженцы из Сербской Краины в Хорватии."Наши противники говорят, что мы должны вступить в НАТО. А мой ответ им — мы в НАТО не должны вступать, потому что у нас есть своя армия, которая защищает нашу землю и небо. Недалеко отсюда они убили Милицу Ракич (двухлетняя девочка, погибла при бомбардировках. — Прим. ред.). Скоро мы отметим годовщину агрессии и не будем сомневаться и назовем ее агрессией, а не интервенцией или кампанией", — заявил сербский лидер собравшимся.Присутствующие зажгли красные, синие и белые дымовые шашки в задних рядах толпы, на что он указал под одобрительный гул, что "не уверен, сербский это или российский триколор"."Очень важно сохранить мир и стабильность. О политическом давлении не буду и говорить, знаю, что и вы это ощущаете. Во всем мире сейчас правит истерия, но Сербия никогда не запретит Чайковского", — отметил Вучич.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу более чем на сто миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220311/serbiya-1777743592.html

https://ria.ru/20220113/serbiya-1767660445.html

сербия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сербия, нато, александр вучич