https://ria.ru/20220312/se-1777816470.html

Россия пока не вышла из Совета Европы, напомнил Рябков

Россия пока не вышла из Совета Европы, напомнил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022

Россия пока не вышла из Совета Европы, напомнил Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия пока на вышла из Совета Европы, черта до конца не подведена. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:40

2022-03-12T12:40

2022-03-12T12:58

совет европы

сергей рябков

парламентская ассамблея совета европы

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156393/51/1563935178_0:225:3200:2024_1920x0_80_0_0_8973e249c2e1675b27a6a4176f4e1a8b.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия пока на вышла из Совета Европы, черта до конца не подведена.Страсбург ранее приостановил полномочия Москвы в КМСЕ и ПАСЕ на фоне специальной операции России на Украине. МИД РФ на этой неделе заявил, что больше не собирается участвовать в работе Совета."Черта подводится, она до конца не подведена", - заявил Рябков в эфире "Первого канала", комментируя тему Совета Европы.

https://ria.ru/20220310/vykhod-1777478191.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совет европы, сергей рябков, парламентская ассамблея совета европы, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)