https://ria.ru/20220312/se-1777816470.html
Россия пока не вышла из Совета Европы, напомнил Рябков
Россия пока не вышла из Совета Европы, напомнил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
Россия пока не вышла из Совета Европы, напомнил Рябков
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия пока на вышла из Совета Европы, черта до конца не подведена. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:40
2022-03-12T12:40
2022-03-12T12:58
совет европы
сергей рябков
парламентская ассамблея совета европы
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия пока на вышла из Совета Европы, черта до конца не подведена.Страсбург ранее приостановил полномочия Москвы в КМСЕ и ПАСЕ на фоне специальной операции России на Украине. МИД РФ на этой неделе заявил, что больше не собирается участвовать в работе Совета."Черта подводится, она до конца не подведена", - заявил Рябков в эфире "Первого канала", комментируя тему Совета Европы.
https://ria.ru/20220310/vykhod-1777478191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет европы, сергей рябков, парламентская ассамблея совета европы, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:40 12.03.2022 (обновлено: 12:58 12.03.2022)
Россия пока не вышла из Совета Европы, напомнил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия пока не вышла из Совета Европы