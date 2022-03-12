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Россия пока не вышла из Совета Европы, напомнил Рябков
Россия пока не вышла из Совета Европы, напомнил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
Россия пока не вышла из Совета Европы, напомнил Рябков
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия пока на вышла из Совета Европы, черта до конца не подведена. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:40
2022-03-12T12:58
совет европы
сергей рябков
парламентская ассамблея совета европы
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия пока на вышла из Совета Европы, черта до конца не подведена.Страсбург ранее приостановил полномочия Москвы в КМСЕ и ПАСЕ на фоне специальной операции России на Украине. МИД РФ на этой неделе заявил, что больше не собирается участвовать в работе Совета."Черта подводится, она до конца не подведена", - заявил Рябков в эфире "Первого канала", комментируя тему Совета Европы.
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совет европы, сергей рябков, парламентская ассамблея совета европы, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:40 12.03.2022 (обновлено: 12:58 12.03.2022)
 
Россия пока не вышла из Совета Европы, напомнил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Россия пока не вышла из Совета Европы

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Заседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Заседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия пока на вышла из Совета Европы, черта до конца не подведена.
Страсбург ранее приостановил полномочия Москвы в КМСЕ и ПАСЕ на фоне специальной операции России на Украине. МИД РФ на этой неделе заявил, что больше не собирается участвовать в работе Совета.
"Черта подводится, она до конца не подведена", - заявил Рябков в эфире "Первого канала", комментируя тему Совета Европы.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 14:42
Глава крымского парламента одобрил выход России из Совета Европы
 
Совет ЕвропыСергей РябковПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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