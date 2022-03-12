https://ria.ru/20220312/sayt-1777810067.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Бумага"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Бумага" - РИА Новости, 12.03.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Бумага"

Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту интернет-издания "Бумага", следует из данных ведомства. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T11:36

2022-03-12T11:36

2022-03-12T11:36

общество

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту интернет-издания "Бумага", следует из данных ведомства.Согласно универсальному сервису проверки блокировок страниц и сайтов РКН, в РФ ограничен доступ к сайту интернет-издания "Бумага" на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)