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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Бумага"
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Бумага" - РИА Новости, 12.03.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Бумага"
Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту интернет-издания "Бумага", следует из данных ведомства. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:36
2022-03-12T11:36
общество
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту интернет-издания "Бумага", следует из данных ведомства.Согласно универсальному сервису проверки блокировок страниц и сайтов РКН, в РФ ограничен доступ к сайту интернет-издания "Бумага" на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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россия
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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общество, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
11:36 12.03.2022
 
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Бумага"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Бумага" по требованию Генпрокуратуры

CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайту интернет-издания "Бумага", следует из данных ведомства.
Согласно универсальному сервису проверки блокировок страниц и сайтов РКН, в РФ ограничен доступ к сайту интернет-издания "Бумага" на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
Приложение Instagram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 17:05В России
Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram
 
ОбществоРоссияГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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