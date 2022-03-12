21:00 12.03.2022 (обновлено: 22:52 12.03.2022)
Spiegel: антироссийские санкции раскалывают Европу
Обозреватель Spiegel Беккер заявил, что антироссийские санкции раскалывают Европу
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Чем дольше сохраняются антироссийские санкции, тем более заметным становится раскол внутри Европы, говорится в статье обозревателя Spiegel Маркуса Беккера.
"Чем больше людей гибнет и чем сильнее западные санкции бьют по самому ЕС, тем больше трещин на европейском фронте", — написал Беккер.
Главы государств и правительств после долгих обсуждений пришли лишь к тому, что Киев должен пройти все процедуры для членства в Евросоюзе и никаких преференций на данном пути ему не предоставят, как этого требовали страны Восточной Европы.
Другое требование восточных членов ЕС — прекращение поставок российских энергоносителей — также отвергли на Западе.
"Премьер-министр Люксембурга Беттель даже неявно обвинил сторонников ужесточения санкций против России в том, что они хотят свалить законопроект на чистых доноров ЕС", — добавил Беккер.
Среди причин отказа от ужесточения санкций называется риск еще большего подорожания энергии. Чтобы этого не произошло, Греция, Италия и Испания предложили ограничить цены на энергоносители, но их идею отвергли Германия и Нидерланды. Также участники саммита были удивлены неожиданной идеей главы европейской дипломатии Жозепа Борреля удвоить помощь Украине на покупку оружия. В декларации по итогам встречи это предложение никак не отразили.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Западные страны в ответ на начало операции ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.