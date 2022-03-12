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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777872136.html
Spiegel: антироссийские санкции раскалывают Европу
Spiegel: антироссийские санкции раскалывают Европу - РИА Новости, 12.03.2022
Spiegel: антироссийские санкции раскалывают Европу
Чем дольше сохраняются антироссийские санкции, тем более заметным становится раскол внутри Европы, говорится в статье обозревателя Spiegel Маркуса Беккера. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T21:00
2022-03-12T22:52
обострение ситуации в днр и лнр
санкции в отношении россии
россия
евросоюз
германия
украина
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Чем дольше сохраняются антироссийские санкции, тем более заметным становится раскол внутри Европы, говорится в статье обозревателя Spiegel Маркуса Беккера.Прошедший на днях саммит ЕС в Версале должен был продемонстрировать единство среди стран-членов, однако выяснилось, что европейцы не могут договориться о новых санкциях против России и прийти к консенсусу относительно приема в организацию Украины, заявил автор.Главы государств и правительств после долгих обсуждений пришли лишь к тому, что Киев должен пройти все процедуры для членства в Евросоюзе и никаких преференций на данном пути ему не предоставят, как этого требовали страны Восточной Европы.Другое требование восточных членов ЕС — прекращение поставок российских энергоносителей — также отвергли на Западе."Премьер-министр Люксембурга Беттель даже неявно обвинил сторонников ужесточения санкций против России в том, что они хотят свалить законопроект на чистых доноров ЕС", — добавил Беккер.Среди причин отказа от ужесточения санкций называется риск еще большего подорожания энергии. Чтобы этого не произошло, Греция, Италия и Испания предложили ограничить цены на энергоносители, но их идею отвергли Германия и Нидерланды. Также участники саммита были удивлены неожиданной идеей главы европейской дипломатии Жозепа Борреля удвоить помощь Украине на покупку оружия. В декларации по итогам встречи это предложение никак не отразили.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Путин не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.Западные страны в ответ на начало операции ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
https://ria.ru/20220312/gaz-1777853240.html
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санкции в отношении россии, россия, евросоюз, германия, украина
21:00 12.03.2022 (обновлено: 22:52 12.03.2022)
 
Spiegel: антироссийские санкции раскалывают Европу

Обозреватель Spiegel Беккер заявил, что антироссийские санкции раскалывают Европу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС
Саммит ЕС - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Чем дольше сохраняются антироссийские санкции, тем более заметным становится раскол внутри Европы, говорится в статье обозревателя Spiegel Маркуса Беккера.
Прошедший на днях саммит ЕС в Версале должен был продемонстрировать единство среди стран-членов, однако выяснилось, что европейцы не могут договориться о новых санкциях против России и прийти к консенсусу относительно приема в организацию Украины, заявил автор.
"Чем больше людей гибнет и чем сильнее западные санкции бьют по самому ЕС, тем больше трещин на европейском фронте", — написал Беккер.
Главы государств и правительств после долгих обсуждений пришли лишь к тому, что Киев должен пройти все процедуры для членства в Евросоюзе и никаких преференций на данном пути ему не предоставят, как этого требовали страны Восточной Европы.
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Другое требование восточных членов ЕС — прекращение поставок российских энергоносителей — также отвергли на Западе.
"Премьер-министр Люксембурга Беттель даже неявно обвинил сторонников ужесточения санкций против России в том, что они хотят свалить законопроект на чистых доноров ЕС", — добавил Беккер.
Среди причин отказа от ужесточения санкций называется риск еще большего подорожания энергии. Чтобы этого не произошло, Греция, Италия и Испания предложили ограничить цены на энергоносители, но их идею отвергли Германия и Нидерланды. Также участники саммита были удивлены неожиданной идеей главы европейской дипломатии Жозепа Борреля удвоить помощь Украине на покупку оружия. В декларации по итогам встречи это предложение никак не отразили.
Газопровод Северный поток-1 в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Путин не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.
Западные страны в ответ на начало операции ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкции в отношении РоссииРоссияЕвросоюзГерманияУкраина
 
 
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