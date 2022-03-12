https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777872136.html

Spiegel: антироссийские санкции раскалывают Европу

Spiegel: антироссийские санкции раскалывают Европу - РИА Новости, 12.03.2022

Spiegel: антироссийские санкции раскалывают Европу

Чем дольше сохраняются антироссийские санкции, тем более заметным становится раскол внутри Европы, говорится в статье обозревателя Spiegel Маркуса Беккера. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T21:00

2022-03-12T21:00

2022-03-12T22:52

обострение ситуации в днр и лнр

санкции в отношении россии

россия

евросоюз

германия

украина

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Чем дольше сохраняются антироссийские санкции, тем более заметным становится раскол внутри Европы, говорится в статье обозревателя Spiegel Маркуса Беккера.Прошедший на днях саммит ЕС в Версале должен был продемонстрировать единство среди стран-членов, однако выяснилось, что европейцы не могут договориться о новых санкциях против России и прийти к консенсусу относительно приема в организацию Украины, заявил автор.Главы государств и правительств после долгих обсуждений пришли лишь к тому, что Киев должен пройти все процедуры для членства в Евросоюзе и никаких преференций на данном пути ему не предоставят, как этого требовали страны Восточной Европы.Другое требование восточных членов ЕС — прекращение поставок российских энергоносителей — также отвергли на Западе."Премьер-министр Люксембурга Беттель даже неявно обвинил сторонников ужесточения санкций против России в том, что они хотят свалить законопроект на чистых доноров ЕС", — добавил Беккер.Среди причин отказа от ужесточения санкций называется риск еще большего подорожания энергии. Чтобы этого не произошло, Греция, Италия и Испания предложили ограничить цены на энергоносители, но их идею отвергли Германия и Нидерланды. Также участники саммита были удивлены неожиданной идеей главы европейской дипломатии Жозепа Борреля удвоить помощь Украине на покупку оружия. В декларации по итогам встречи это предложение никак не отразили.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление силы ДНР и ЛНР. Путин не раз подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.Западные страны в ответ на начало операции ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.

https://ria.ru/20220312/gaz-1777853240.html

https://ria.ru/20220312/bankrot-1777840442.html

https://ria.ru/20220306/sanktsii-1776932882.html

россия

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

санкции в отношении россии, россия, евросоюз, германия, украина