https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777863034.html

СМИ: Франция анонсировала новые санкции против России в ближайшие часы

СМИ: Франция анонсировала новые санкции против России в ближайшие часы - РИА Новости, 12.03.2022

СМИ: Франция анонсировала новые санкции против России в ближайшие часы

Елисейский дворец анонсировал новые антироссийские ограничения, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T19:27

2022-03-12T19:27

2022-03-12T20:24

владимир путин

олаф шольц

эммануэль макрон

россия

киев

оон

санкции в отношении россии

германия

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ПАРИЖ, 12 мар — РИА Новости. Елисейский дворец анонсировал новые антироссийские ограничения, передает телеканал BFMTV.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и российский лидер Владимир Путин провели телефонный разговор."Владимир Путин не проявил желания остановить войну <…>. Поэтому в ближайшие часы мы примем новые санкции", — цитирует телеканал представителя Елисейского дворца.Как отметила французская сторона, телефонный разговор трех лидеров был "очень откровенным и трудным".Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220312/pravo-1777845618.html

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777850968.html

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777575967.html

россия

киев

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, олаф шольц, эммануэль макрон, россия, киев, оон, санкции в отношении россии, германия