https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777850968.html

Силуанов: санкции против России рикошетом ударят по тем, кто их вводит

Силуанов: санкции против России рикошетом ударят по тем, кто их вводит - РИА Новости, 12.03.2022

Силуанов: санкции против России рикошетом ударят по тем, кто их вводит

Санкции против России впоследствии ударят именно по тем, кто принимал решения об экономических ограничениях, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T17:33

2022-03-12T17:33

2022-03-12T20:22

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

санкции

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756137536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06482505fc61798729a4bda63d3df9b0.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Санкции против России впоследствии ударят именно по тем, кто принимал решения об экономических ограничениях, заявил министр финансов Антон Силуанов."Это нарушение всех принципов, всех подходов, которые всегда проповедовали эти страны. Ограничения касаются всей мировой торговли", — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого размещен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.По словам Силуанова, мировая экономика будет неизбежно перестраиваться."Любые ограничения вредят мировой экономике. Ограничения в отношении такой крупной экономики, как Российская Федерация, безусловно, почувствуют во всем мире", — добавил министр.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777815341.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), санкции, санкции в отношении россии, в мире