17:33 12.03.2022 (обновлено: 20:22 12.03.2022)
Силуанов: санкции против России рикошетом ударят по тем, кто их вводит
Силуанов: санкции против России будут рикошетом бить по странам, которые их ввели
Министр финансов России Антон Силуанов
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Санкции против России впоследствии ударят именно по тем, кто принимал решения об экономических ограничениях, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Это нарушение всех принципов, всех подходов, которые всегда проповедовали эти страны. Ограничения касаются всей мировой торговли", — сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого размещен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
По словам Силуанова, мировая экономика будет неизбежно перестраиваться.
"Любые ограничения вредят мировой экономике. Ограничения в отношении такой крупной экономики, как Российская Федерация, безусловно, почувствуют во всем мире", — добавил министр.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.