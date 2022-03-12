https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777833433.html
В МИД заявили о возможностях России минимизировать эффект от санкций
В МИД заявили о возможностях России минимизировать эффект от санкций - РИА Новости, 12.03.2022
В МИД заявили о возможностях России минимизировать эффект от санкций
Москва будет работать над тем, чтобы минимизировать ущерб от санкций США, возможности для этого есть, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:05
2022-03-12T15:05
2022-03-12T15:05
санкции в отношении россии
россия
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва будет работать над тем, чтобы минимизировать ущерб от санкций США, возможности для этого есть, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы будем работать целеустремлённо, энергично, сфокусированно над тем, чтобы избежать негативного эффекта от каких бы то ни было американских санкций. И возможности для этого есть, на национальной основе и во взаимодействии с международными партнёрами", - сказал Рябков в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777831102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
В МИД заявили о возможностях России минимизировать эффект от санкций
Замглавы МИД Рябков: у России есть возможности, чтобы минимизировать эффект от санкций