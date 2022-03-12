https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777833433.html

В МИД заявили о возможностях России минимизировать эффект от санкций

В МИД заявили о возможностях России минимизировать эффект от санкций - РИА Новости, 12.03.2022

В МИД заявили о возможностях России минимизировать эффект от санкций

Москва будет работать над тем, чтобы минимизировать ущерб от санкций США, возможности для этого есть, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T15:05

2022-03-12T15:05

2022-03-12T15:05

санкции в отношении россии

россия

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва будет работать над тем, чтобы минимизировать ущерб от санкций США, возможности для этого есть, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы будем работать целеустремлённо, энергично, сфокусированно над тем, чтобы избежать негативного эффекта от каких бы то ни было американских санкций. И возможности для этого есть, на национальной основе и во взаимодействии с международными партнёрами", - сказал Рябков в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777831102.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

санкции в отношении россии, россия, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков