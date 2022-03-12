https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777831102.html

Антироссийские санкции не решат проблем, заявили в МИД Китая

Антироссийские санкции не решат проблем, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 12.03.2022

Антироссийские санкции не решат проблем, заявили в МИД Китая

Китай не одобряет односторонних санкций и считает, что их применение не только приведет к проигрышной для всех сторон ситуации в экономике, но и помешает... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T14:45

2022-03-12T14:45

2022-03-12T14:45

дмитрий биричевский

дмитрий песков

россия

москва

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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ПЕКИН, 12 мар – РИА Новости. Китай не одобряет односторонних санкций и считает, что их применение не только приведет к проигрышной для всех сторон ситуации в экономике, но и помешает процессу политического урегулирования, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.Ранее начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов журналистам, что Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей для самолетов, перевозчики будут искать их через другие страны, уточнив, что, возможно, этими странами будут Турция или Индия. Он также отметил, что каждая компания будет сама договариваться о поставках."Касательно конкретных вопросов о сотрудничестве обращайтесь в соответствующие ведомства", - заявили во внешнеполитическом ведомстве на вопрос, означает ли отказ в поставках России запчастей для самолетов то, что Китай вынужден в соответствующей сфере соблюдать антироссийские западные санкции.Говоря же об антироссийских санкциях в целом, в МИД подчеркнули, что "Китай не одобряет использование санкций в качестве способа решения проблем и тем более выступает против не имеющих международно-правовой основы односторонних санкций".Китайский МИД подчеркивает, что "Китай и Россия продолжат развивать нормальное торгово-экономическое сотрудничество на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды".Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.США и Запад открыто объявляют экономическую войну России, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777821700.html

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https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777819136.html

россия

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий биричевский, дмитрий песков, россия, москва, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире