https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777821700.html

Москва будет отвечать на санкции хладнокровно, заявили в МИД

Москва будет отвечать на санкции хладнокровно, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2022

Москва будет отвечать на санкции хладнокровно, заявили в МИД

России не следует в каждом конкретном случае отвечать на санкции зеркально, Москва при выработке ответных мер в адрес США будет проявлять хладнокровие, заявил... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T13:30

2022-03-12T13:30

2022-03-12T13:30

санкции в отношении россии

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

политика

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. России не следует в каждом конкретном случае отвечать на санкции зеркально, Москва при выработке ответных мер в адрес США будет проявлять хладнокровие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не должны терять головы, мы должны проявлять хладнокровие (при выработке ответных санкций) ... Нам не следует, на мой взгляд, в каждом конкретном случае действовать зеркально", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20220311/syre-1777326831.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, политика