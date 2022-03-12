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Москва будет отвечать на санкции хладнокровно, заявили в МИД
Москва будет отвечать на санкции хладнокровно, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2022
Москва будет отвечать на санкции хладнокровно, заявили в МИД
России не следует в каждом конкретном случае отвечать на санкции зеркально, Москва при выработке ответных мер в адрес США будет проявлять хладнокровие, заявил... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:30
2022-03-12T13:30
санкции в отношении россии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
политика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. России не следует в каждом конкретном случае отвечать на санкции зеркально, Москва при выработке ответных мер в адрес США будет проявлять хладнокровие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не должны терять головы, мы должны проявлять хладнокровие (при выработке ответных санкций) ... Нам не следует, на мой взгляд, в каждом конкретном случае действовать зеркально", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".
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санкции в отношении россии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, политика
13:30 12.03.2022
 
Москва будет отвечать на санкции хладнокровно, заявили в МИД

Замглавы МИД Рябков призвал не отвечать зеркально на санкции против России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. России не следует в каждом конкретном случае отвечать на санкции зеркально, Москва при выработке ответных мер в адрес США будет проявлять хладнокровие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не должны терять головы, мы должны проявлять хладнокровие (при выработке ответных санкций) ... Нам не следует, на мой взгляд, в каждом конкретном случае действовать зеркально", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".
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Санкции в отношении РоссииРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковПолитика
 
 
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