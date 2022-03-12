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Москва будет отвечать на санкции хладнокровно, заявили в МИД
Москва будет отвечать на санкции хладнокровно, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2022
Москва будет отвечать на санкции хладнокровно, заявили в МИД
России не следует в каждом конкретном случае отвечать на санкции зеркально, Москва при выработке ответных мер в адрес США будет проявлять хладнокровие, заявил... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:30
2022-03-12T13:30
2022-03-12T13:30
санкции в отношении россии
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
политика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. России не следует в каждом конкретном случае отвечать на санкции зеркально, Москва при выработке ответных мер в адрес США будет проявлять хладнокровие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не должны терять головы, мы должны проявлять хладнокровие (при выработке ответных санкций) ... Нам не следует, на мой взгляд, в каждом конкретном случае действовать зеркально", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, политика
Москва будет отвечать на санкции хладнокровно, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков призвал не отвечать зеркально на санкции против России