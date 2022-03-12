https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777820789.html

Россия готовилась к санкциям, США их ввели бы все равно, заявил Рябков

Россия готовилась к санкциям, США их ввели бы все равно, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022

Россия готовилась к санкциям, США их ввели бы все равно, заявил Рябков

Россия знала, что от США можно ожидать подвоха, поэтому готовилась к этому, санкции были бы введены безотносительно операции России на Украине, заявил замглавы... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T13:19

2022-03-12T13:19

2022-03-12T13:19

в мире

вашингтон (город)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Россия знала, что от США можно ожидать подвоха, поэтому готовилась к этому, санкции были бы введены безотносительно операции России на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы знали и знаем, что от американцев можно ждать любого подвоха в любой момент. Мы готовились к этой ситуации, которую мы наблюдаем сейчас. Она безотносительна специальной операции. Она с ней не связана", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".По его словам, если бы не было специальной военной операции, Вашингтон нашел бы предлог, чтобы осуществить антироссийские меры.

https://ria.ru/20220312/ekonomika-1777818259.html

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (город), санкции в отношении россии