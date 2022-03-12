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Россия готовилась к санкциям, США их ввели бы все равно, заявил Рябков
Россия готовилась к санкциям, США их ввели бы все равно, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
Россия готовилась к санкциям, США их ввели бы все равно, заявил Рябков
Россия знала, что от США можно ожидать подвоха, поэтому готовилась к этому, санкции были бы введены безотносительно операции России на Украине, заявил замглавы... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:19
2022-03-12T13:19
в мире
вашингтон (город)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Россия знала, что от США можно ожидать подвоха, поэтому готовилась к этому, санкции были бы введены безотносительно операции России на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы знали и знаем, что от американцев можно ждать любого подвоха в любой момент. Мы готовились к этой ситуации, которую мы наблюдаем сейчас. Она безотносительна специальной операции. Она с ней не связана", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".По его словам, если бы не было специальной военной операции, Вашингтон нашел бы предлог, чтобы осуществить антироссийские меры.
https://ria.ru/20220312/ekonomika-1777818259.html
вашингтон (город)
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в мире, вашингтон (город), санкции в отношении россии
13:19 12.03.2022
 
Россия готовилась к санкциям, США их ввели бы все равно, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Россия ждала подвоха от США, поэтому готовилась к санкциями

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Россия знала, что от США можно ожидать подвоха, поэтому готовилась к этому, санкции были бы введены безотносительно операции России на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы знали и знаем, что от американцев можно ждать любого подвоха в любой момент. Мы готовились к этой ситуации, которую мы наблюдаем сейчас. Она безотносительна специальной операции. Она с ней не связана", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".
По его словам, если бы не было специальной военной операции, Вашингтон нашел бы предлог, чтобы осуществить антироссийские меры.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 12:57
Идет объявление экономической войны России со стороны США, заявил Рябков
 
В миреВашингтон (город)Санкции в отношении России
 
 
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