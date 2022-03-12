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Рябков назвал новые санкции США беспрецедентными
Рябков назвал новые санкции США беспрецедентными - РИА Новости, 12.03.2022
Рябков назвал новые санкции США беспрецедентными
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя отношения между РФ и США, задался вопросом, о каком доверии между дипломатами можно идти, если Вашингтон... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:02
2022-03-12T13:17
сергей рябков
сша
россия
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 12 мар-РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя отношения между РФ и США, задался вопросом, о каком доверии между дипломатами можно идти, если Вашингтон придерживается стратегии "от плохого к худшему" в отношении Москвы."О каком вы вообще доверии можете говорить, если мы наблюдаем движение усилиями сменяющих друг друга администраций США от плохого к худшему в наших отношениях. Мы ведём статистику санкционных волн, они давно превысили сотню, а то, что мы видим сейчас, это совершено беспрецедентно", - сказал он в эфире "Первого канала".Кроме того, Рябков заявил, что отношения РФ и США отброшены далеко назад, виноват в этом Вашингтон."Мы отброшены в наших отношениях далеко назад. Вина за это целиком на американской стороне и на сменяющих друг друга администрациях", - сказал он.
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сергей рябков, сша, россия, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
13:02 12.03.2022 (обновлено: 13:17 12.03.2022)
 
Рябков назвал новые санкции США беспрецедентными

Замглавы МИД Рябков назвал новые санкции США беспрецедентными

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
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МОСКВА, 12 мар-РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя отношения между РФ и США, задался вопросом, о каком доверии между дипломатами можно идти, если Вашингтон придерживается стратегии "от плохого к худшему" в отношении Москвы.
"О каком вы вообще доверии можете говорить, если мы наблюдаем движение усилиями сменяющих друг друга администраций США от плохого к худшему в наших отношениях. Мы ведём статистику санкционных волн, они давно превысили сотню, а то, что мы видим сейчас, это совершено беспрецедентно", - сказал он в эфире "Первого канала".
Кроме того, Рябков заявил, что отношения РФ и США отброшены далеко назад, виноват в этом Вашингтон.
"Мы отброшены в наших отношениях далеко назад. Вина за это целиком на американской стороне и на сменяющих друг друга администрациях", - сказал он.
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Сергей РябковСШАРоссияСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
 
 
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