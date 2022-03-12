https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777815341.html

Россия подготовила список ответных персональных санкций против Запада

Россия подготовила список ответных персональных санкций против Запада - РИА Новости, 12.03.2022

Россия подготовила список ответных персональных санкций против Запада

Россия скоро обнародует список персональных санкций против западных политиков, предпринимателей и других деятелей, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:30

2022-03-12T12:30

2022-03-12T15:20

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

россия

сша

политика

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Россия скоро обнародует список персональных санкций против западных политиков, предпринимателей и других деятелей, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.По словам дипломата, при выработке ответа Москва "будет проявлять хладнокровие". При этом российские власти, утверждает Рябков, имеют возможность минимизировать ущерб от введенных рестрикций."Мы знали и знаем, что от американцев можно ждать любого подвоха в любой момент. Мы готовились к этой ситуации, которую мы наблюдаем сейчас. Она безотносительна специальной операции. Она с ней не связана", — заметил он.Рябков считает, что в отношениях с Россией США придерживаются стратегии "от плохого к худшему"."О каком вы вообще доверии можете говорить, если мы наблюдаем движение усилиями сменяющих друг друга администраций США от плохого к худшему в наших отношениях. Мы ведем статистику санкционных волн, они давно превысили сотню, а то, что мы видим сейчас, это совершено беспрецедентно", — добавил замглавы внешнеполитического ведомства.Специальная военная операция на УкраинеВладимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР. После начала спецоперации многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора. Также введен запрет на поставки высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.

https://ria.ru/20220312/diplomatiya-1777819468.html

https://ria.ru/20220312/peregovory-1777818741.html

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777806860.html

россия

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, россия, сша, политика