https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777806860.html

"Заткнись, Джо". В США ужаснулись последствиям антироссийских санкций

"Заткнись, Джо". В США ужаснулись последствиям антироссийских санкций - РИА Новости, 12.03.2022

"Заткнись, Джо". В США ужаснулись последствиям антироссийских санкций

Американские читатели газеты Daily Mail отреагировали на сообщения о новых санкциях, которые президент США Джо Байден ввел против Москвы. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T11:06

2022-03-12T11:06

2022-03-12T12:59

в мире

дональд трамп

владимир путин

россия

румыния

калифорния

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американские читатели газеты Daily Mail отреагировали на сообщения о новых санкциях, которые президент США Джо Байден ввел против Москвы.Накануне он заявил, что, помимо нефти, газа и угля, Соединенные Штаты еще откажутся от импорта российских алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из-за событий на Украине. Также Байден подтвердил отправку 12 тысяч американских солдат на границы с Россией — в Латвию, Эстонию, Румынию.Однако, по мнению комментаторов, действия американского лидера не идут на пользу его же гражданам."Байден должен прекратить угрожать людям. Это не работает", — заявил пользователь с ником Conservative NY."Байдены собираются втянуть нас в полномасштабную войну. Его приятели и его сын рассчитывают на это. Война — это большие деньги для некоторых в США, Байдену просто нужно сидеть сложа руки, ничего не делать и позволить всему встать на свои места", — уверена Mrs Marshal Dillon."Почему-то мы платим суровые цены на заправке", — заметил X22 Report is right."Байден забыл запретить бурых медведей и балалайку", — сыронизировал PandyAndy."Не дай бог, он сурово всех предостережет и откажется от русской водки. Путин, должно быть, в ужасе", — поддержал Jussmytwocents."Дональд Трамп ушел на один год, и этот парень поставил нас на порог третьей мировой войны", — возмущен Swiftwithwind."Заткнись, Джо. Путин не боится твоего бахвальства", — заявил Don."У нас на Западе модно называть своих детей в честь дорогих продуктов, таких как "Шардоне", "Мерседес" и "Хилтон". В следующем году эта мода продолжится с бензином, дизелем и газом. Спокойной ночи всем нам", — высказался albert_s sad123."Спасибо, господин президент, за решение этой ситуации. Ваши санкции определенно работают. Здесь, в Калифорнии, я только что заправил свой бензобак за 93 доллара. Несколько недель назад это стоило мне всего 44 доллара", — посетовал amcbhc.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивает Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220312/interpol-1777792689.html

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777776624.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/sanktsii-1777759325.html

https://ria.ru/20220310/benzin-1777546906.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, дональд трамп, владимир путин, россия, румыния, калифорния