https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777791974.html
Вклады Абрамовича в американских хедж-фондах заблокировали
Вклады Абрамовича в американских хедж-фондах заблокировали - РИА Новости, 12.03.2022
Вклады Абрамовича в американских хедж-фондах заблокировали
Вклады российского бизнесмена Романа Абрамовича в американских частных инвестиционных фондах были заблокированы после введения британским правительством санкций РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T08:39
2022-03-12T08:39
2022-03-12T08:39
роман абрамович
великобритания
сша
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вклады российского бизнесмена Романа Абрамовича в американских частных инвестиционных фондах были заблокированы после введения британским правительством санкций против него, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Власти Соединенного Королевства в четверг ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца "Челси" Романа Абрамовича. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены. Ранее Абрамович передал управление "Челси" попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение продать клуб.По словам источников, после введения санкций многие инвестфонды стали получать уведомления от администраторов, сообщающих о заморозке операций.Представитель Абрамовича не ответила газете на запросы о комментариях."В настоящее время счета, принадлежащие Роману Абрамовичу, заблокированы для совершения транзакций", - приводит газета текст уведомления администратора фонда SS&C Globe Op.Как сообщили источники, Абрамович с конца февраля предпринимал попытки продать свои доли в нескольких хедж-фондах на вторичном рынке. Ожидается, что блокировка активов "положит конец этим попыткам".
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман абрамович, великобритания, сша, в мире
Вклады Абрамовича в американских хедж-фондах заблокировали
Вклады Абрамовича в американских хедж-фондах заблокировали из-за британских санкций
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Вклады российского бизнесмена Романа Абрамовича в американских частных инвестиционных фондах были заблокированы после введения британским правительством санкций против него, сообщает
газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Власти Соединенного Королевства в четверг ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе владельца "Челси" Романа Абрамовича
. Попавшим под санкции будет запрещен въезд в Великобританию
, а их активы в стране будут заморожены. Ранее Абрамович передал управление "Челси" попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение продать клуб.
По словам источников, после введения санкций многие инвестфонды стали получать уведомления от администраторов, сообщающих о заморозке операций.
Представитель Абрамовича не ответила газете на запросы о комментариях.
"В настоящее время счета, принадлежащие Роману Абрамовичу, заблокированы для совершения транзакций", - приводит газета текст уведомления администратора фонда SS&C Globe Op.
Как сообщили источники, Абрамович с конца февраля предпринимал попытки продать свои доли в нескольких хедж-фондах на вторичном рынке. Ожидается, что блокировка активов "положит конец этим попыткам".