https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777779690.html
В Китае раскрыли "эгоистичную" цель санкций США против России
В Китае раскрыли "эгоистичную" цель санкций США против России - РИА Новости, 12.03.2022
В Китае раскрыли "эгоистичную" цель санкций США против России
Санкционная политика Вашингтона в отношении России имеет целью ослабить европейскую стратегию независимости и самостоятельности, а также привязать Европу к себе РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T01:27
2022-03-12T01:27
2022-03-12T01:27
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дмитрий песков
санкции в отношении россии
европа
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Санкционная политика Вашингтона в отношении России имеет целью ослабить европейскую стратегию независимости и самостоятельности, а также привязать Европу к себе экономическими узами, такое мнение в беседе с изданием Global Times высказали китайские экономисты.По мнению опрошенных изданием экспертов, Вашингтон воспользовался российской спецоперацией на Украине, чтобы принудить Запад к разрыву экономических связей с Москвой. При этом в требованиях США к европейским союзникам ввести энергетические санкции против России присутствуют очень "эгоистичные" мотивы.Как пишет Global Times, Соединенные Штаты хотят ослабить европейскую стратегию независимости, привязав Европу экономическими узами к себе. "США стремятся вытеснить Россию и занять ее место как крупного поставщика энергоресурсов в Европу. Это важно не только для прибылей американских нефтяных и газовых компаний. Гораздо важнее другая цель: прочно привязать экономические интересы Европы к американским, чтобы она всегда была на стороне США при решении азиатско-тихоокеанских проблем", — заявил изданию профессор Ли Хайдун из Института международных отношений Китайского университета иностранных дел.По его словам, если Европа станет в больших количествах покупать американские энергоресурсы, у США появится больше возможностей для вмешательства в стратегию независимости ЕС.Как считает сотрудник Института европейских исследований при Китайском институте современных международных отношений Дун Ифань, усилия по переманиванию ЕС на свою сторону в вопросах поставок энергоресурсов в полной мере соответствуют давней тактике США, которые намерены "похитить" Европу у России.При этом ряд интересных деталей, как пишет Global Times, изобличают двойные стандарты США в их действиях по реализации антироссийских санкций. Так, американский запрет на импорт российских энергоресурсов не распространяется на уран, в котором США остро нуждаются для обеспечения своих атомных электростанций.Однако эксперты подчеркивают наличие значительных расхождений между США и Европой в вопросах запрета на импорт энергоресурсов из России, что существенно ослабляет воздействие американских запретов на российскую экономику, заключает издание.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, китай, россия, сша, дмитрий песков, санкции в отношении россии, европа
В Китае раскрыли "эгоистичную" цель санкций США против России
Global Times: эгоистичная санкционная тактика Вашингтона подрывает независимость ЕС
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости.
Санкционная политика Вашингтона в отношении России имеет целью ослабить европейскую стратегию независимости и самостоятельности, а также привязать Европу к себе экономическими узами, такое мнение в беседе с изданием Global Times высказали
китайские экономисты.
По мнению опрошенных изданием экспертов, Вашингтон воспользовался российской спецоперацией на Украине
, чтобы принудить Запад к разрыву экономических связей с Москвой. При этом в требованиях США
к европейским союзникам ввести энергетические санкции против России
присутствуют очень "эгоистичные" мотивы.
Как пишет Global Times, Соединенные Штаты хотят ослабить европейскую стратегию независимости, привязав Европу
экономическими узами к себе. "США стремятся вытеснить Россию и занять ее место как крупного поставщика энергоресурсов в Европу. Это важно не только для прибылей американских нефтяных и газовых компаний. Гораздо важнее другая цель: прочно привязать экономические интересы Европы к американским, чтобы она всегда была на стороне США при решении азиатско-тихоокеанских проблем", — заявил изданию профессор Ли Хайдун из Института международных отношений Китайского университета иностранных дел.
По его словам, если Европа станет в больших количествах покупать американские энергоресурсы, у США появится больше возможностей для вмешательства в стратегию независимости ЕС.
Как считает сотрудник Института европейских исследований при Китайском институте современных международных отношений Дун Ифань, усилия по переманиванию ЕС на свою сторону в вопросах поставок энергоресурсов в полной мере соответствуют давней тактике США, которые намерены "похитить" Европу у России.
При этом ряд интересных деталей, как пишет Global Times, изобличают двойные стандарты США в их действиях по реализации антироссийских санкций. Так, американский запрет на импорт российских энергоресурсов не распространяется на уран, в котором США остро нуждаются для обеспечения своих атомных электростанций.
Однако эксперты подчеркивают наличие значительных расхождений между США и Европой в вопросах запрета на импорт энергоресурсов из России, что существенно ослабляет воздействие американских запретов на российскую экономику, заключает издание.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>