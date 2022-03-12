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https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777778124.html
США ввели санкции против двух россиян за содействие ракетной программе КНДР
США ввели санкции против двух россиян за содействие ракетной программе КНДР - РИА Новости, 12.03.2022
США ввели санкции против двух россиян за содействие ракетной программе КНДР
США ввели санкции против двух физических и трех юридических лиц в России, обвиненных в содействии ракетной программе КНДР, сообщило американское министерство... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T00:54
2022-03-12T00:54
в мире
кндр (северная корея)
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. США ввели санкции против двух физических и трех юридических лиц в России, обвиненных в содействии ракетной программе КНДР, сообщило американское министерство финансов.Санкции, предполагающие блокировку активов в юрисдикции США и запрет на сделки с американцами, последовали за сообщениями о проведенных Северной Кореей испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты."КНДР продолжает запуски баллистических ракет, откровенно нарушая международное право, ставя под угрозу глобальную безопасность. Сегодняшние действия отвечают на эту угрозу, нанося удар по сети базирующихся в России физических лиц и компаний, которые помогают КНДР приобретать компоненты для своих незаконных баллистических ракетных систем", - сказал замминистра финансов США Брайан Нельсон.Под санкции попали Александр Гаевой и Александр Часовников вместе со связанными с ними компаниями ООО "Аполлон", ООО "РК Бриз" и "Зил-М".
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в мире, кндр (северная корея), сша, россия
00:54 12.03.2022
 
США ввели санкции против двух россиян за содействие ракетной программе КНДР

США ввели санкции против ООО "Аполлон" и "Зил-М" за содействие ракетной программе КНДР

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. США ввели санкции против двух физических и трех юридических лиц в России, обвиненных в содействии ракетной программе КНДР, сообщило американское министерство финансов.
Санкции, предполагающие блокировку активов в юрисдикции США и запрет на сделки с американцами, последовали за сообщениями о проведенных Северной Кореей испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты.
"КНДР продолжает запуски баллистических ракет, откровенно нарушая международное право, ставя под угрозу глобальную безопасность. Сегодняшние действия отвечают на эту угрозу, нанося удар по сети базирующихся в России физических лиц и компаний, которые помогают КНДР приобретать компоненты для своих незаконных баллистических ракетных систем", - сказал замминистра финансов США Брайан Нельсон.
Под санкции попали Александр Гаевой и Александр Часовников вместе со связанными с ними компаниями ООО "Аполлон", ООО "РК Бриз" и "Зил-М".
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
00:06
США ввели санкции против Володина и Зюганова
 
В миреКНДР (Северная Корея)СШАРоссия
 
 
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