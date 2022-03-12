https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777778124.html
США ввели санкции против двух россиян за содействие ракетной программе КНДР
США ввели санкции против двух россиян за содействие ракетной программе КНДР - РИА Новости, 12.03.2022
США ввели санкции против двух россиян за содействие ракетной программе КНДР
США ввели санкции против двух физических и трех юридических лиц в России, обвиненных в содействии ракетной программе КНДР, сообщило американское министерство... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T00:54
2022-03-12T00:54
2022-03-12T00:54
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ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. США ввели санкции против двух физических и трех юридических лиц в России, обвиненных в содействии ракетной программе КНДР, сообщило американское министерство финансов.Санкции, предполагающие блокировку активов в юрисдикции США и запрет на сделки с американцами, последовали за сообщениями о проведенных Северной Кореей испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты."КНДР продолжает запуски баллистических ракет, откровенно нарушая международное право, ставя под угрозу глобальную безопасность. Сегодняшние действия отвечают на эту угрозу, нанося удар по сети базирующихся в России физических лиц и компаний, которые помогают КНДР приобретать компоненты для своих незаконных баллистических ракетных систем", - сказал замминистра финансов США Брайан Нельсон.Под санкции попали Александр Гаевой и Александр Часовников вместе со связанными с ними компаниями ООО "Аполлон", ООО "РК Бриз" и "Зил-М".
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777776624.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), сша, россия
США ввели санкции против двух россиян за содействие ракетной программе КНДР
США ввели санкции против ООО "Аполлон" и "Зил-М" за содействие ракетной программе КНДР