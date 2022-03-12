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"Мы всегда под санкциями". Выдержит ли Белоруссия западное давление
"Мы всегда под санкциями". Выдержит ли Белоруссия западное давление - РИА Новости, 12.03.2022
"Мы всегда под санкциями". Выдержит ли Белоруссия западное давление
"Как чувствовали, что времена будут непростые", — сказал Александр Лукашенко, прилетевший к Владимиру Путину, чтобы обсудить санкционное давление. Белорусам... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T08:00
2022-03-12T08:00
экономика
ярослав романчук
сергей балыкин
стамбул
белоруссия
москва
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Алена Казакова. "Как чувствовали, что времена будут непростые", — сказал Александр Лукашенко, прилетевший к Владимиру Путину, чтобы обсудить санкционное давление. Белорусам тяжелее, чем остальным на постсоветском пространстве, — они и раньше жили под ограничениями. Но то, что делает Запад сейчас, Лукашенко называет "свинством", хотя все равно считает: открываются новые возможности.К плохому привыкаешьСанкции против Белоруссии начали активно вводить после президентских выборов в августе 2020-го. За полтора года над Минском закрылось воздушное пространство, в черные списки попали десятки государственных компаний, сотни чиновников стали невыездными. Однако с такими масштабными ограничениями, как после начала военной операции на Украине, государство еще не сталкивалось.Но Лукашенко подбадривал встречающую его в аэропорту делегацию: "Не волнуйтесь вы! Все будет нормально". Последний раз он приезжал в Москву совсем недавно, 18 февраля. Тогда стороны обсудили развитие двусторонних отношений и вопросы дальнейшего союзничества. На этот раз главной темой стало "взаимодействие в условиях санкционного давления".Перед официальным началом встречи лидеры двух стран обменялись мыслями на тему происходящих событий. "Я не единожды говорил, что и Российская Федерация, и мы (Белоруссия. — Прим. ред.) тем более всегда под санкциями. Сегодня они более масштабные, но мы уже к этому, простите, свинству Запада привыкли", — отметил Лукашенко. Действия США и ЕС он назвал "нелегитимными", "незаконными" и противоречащими всем нормам международного права."Я уже этого натерпелся, и вы наелись уже", — добавил белорусский лидер.На этот раз, помимо новых персональных санкций, запретили поставки товаров двойного назначения, которые могут применять в военной и оборонной промышленности. Остановлен экспорт табака, минерального топлива, битума, хлорида калия, цемента, железа, резиновых изделий и древесины. Ограничения на главную экспортную отрасль страны — калийные удобрения — ЕС вводили еще летом 2021-го, но с определенными исключениями. Сейчас этот источник полностью перекрыт.Из республики массово уходят крупнейшие международные компании, включая шведскую IKEA, бренд одежды H&amp;M, сервисы бронирования жилья Airbnb и Booking.com. Голливудские киностудии остановили прокат своих фильмов, и, самое главное, белорусский рынок покинули мировые логистические компании, что существенно увеличит цены на всю поставляемую продукцию. В ближайшее время от системы SWIFT в том числе будут отключены Белагропромбанк, банк "Дабрабыт" и Банк развития Республики Беларусь.Лукашенко признавал, что давление весьма ощутимо, но есть отрасли, без которых Евросоюз не сможет обойтись. "Древесина — это ценнейший ресурс для нашей страны. И какие бы санкции против нас ни вводили, древесины в мире недостаточно. Не мытьем, так катаньем ее будут просить, покупать. И Европейский союз, и южные наши государства, и соседи", — считает он.В целом белорусский лидер демонстрировал в Москве, что у него "нормальное настроение": "Мы лучше сделаем, чем у нас всегда было после распада Советского Союза и даже в Советском Союзе. Ситуация не та, чтобы нам париться и переживать".Бела-Кола заменит Coca-Cola"Помню, как в 90-е печатал платежные поручения на машинке и сам отвозил в банк на автомобиле ВАЗ-063, заднеприводном… Думаете, меня можно отключением от SWIFT напугать?"— отметил в разговоре с РИА Новости председатель Ассоциации малого и среднего предпринимательства (Минск) Сергей Балыкин.Белорусские компании испытывают трудности с расчетами, задерживаются поставки импортной продукции и комплектующих, остановилась торговля с Украиной, значительно страдает транспортная отрасль, собственники которой должны выплачивать зарплату водителям, пока фуры на границе ждут оформления. Все это увеличивает издержки и снижает конкурентоспособность."Любые ограничения свободы торговли бьют по бизнесу, — говорит Балыкин. — Малый и средний менее устойчивы к подобным проблемам. Как гласит русская пословица, пока толстый сохнет, худой — сдохнет. Однако именно малому и среднему бизнесу проще находить лазейки и неформальные контакты, чтобы эти ограничения обойти. Пока живы, но видим сокращение в гостиничном сегменте, стало значительно меньше ресторанов и кафе, турбизнес переживает сложные времена, близкие к катастрофе".Он допустил, что белорусский рынок сможет переориентироваться на страны Востока. "Тогда перейдем к бартерному расчету. Возможно, деньги перестанут представлять серьезный интерес и возрастут материальные ценности. Уйдет пресловутый финтех, станет меньше крипты, придется заниматься реальным производством. У любой проблемы есть решение, которое можно рассматривать как потенциальную возможность. Нет Coca-Cola — значит, будет минский завод безалкогольных напитков", — добавил Балыкин.Небольшие компании, ориентированные на внутреннего пользователя и закупающие материалы на отечественном рынке, пока не ощущают негативных последствий от санкций. В мастерской работы по дереву WoodBots (Минск) рассказали, что не заметили снижения покупательской способности, поскольку количество клиентов "месяц на месяц не приходится". "Надеемся, никаких изменений и не будет", — отметили в компании.В одной из швейных мастерских (название попросили не афишировать из-за риска потерять клиентов) сообщили, что есть трудности с доставкой тканей. Компания вынуждена вдвое сократить зарплату швеям, чтобы остаться на плаву. "Поставщики подняли цены: одни на 20 процентов, другие — на все 50. Разговаривала с нашим самым крупным партнером. У них все шло через Украину, даже турецкие материалы. Сейчас ищут новые пути, но особо идей нет. В феврале еще были заказы, теперь люди не хотят тратить деньги".Дефолта не будетОднако разговоры о возможном дефолте Белоруссии слишком опрометчивы, считает экономист Ярослав Романчук. Дело в том, что пока нет инструментов прогнозирования ситуации, хотя и очевидно, что белорусский рубль вместе с российским "одеревенеет"."В Белоруссии нет индикаторов измерения инфляции, поскольку цены регулируются. Но уже понятно, что стоит ждать обвала целого ряда областей. Нет ясности, как работать рынку калийных удобрений, непонятно, что с нефтью, нефтепродуктами, деревообработкой, финансовыми системами. Не знаю секторов, которых бы не затронули санкции", — перечисляет Романчук.У республики есть резервы для выплаты долгов, однако непонятно, как она ими распорядится. "Это как шахматы, где много неизвестных ходов", — сравнивает экономист. И добавляет: "Больше 80 процентов населения сегодня — городские жители. В стране давно забыли, как вести производство в домашнем хозяйстве".Заметно, что из Белоруссии уезжают мужчины призывного возраста, которые опасаются объявления в стране военного положения, а также сотрудники сферы IT. Белорусский политолог Валерий Карбалевич отметил, что огромные очереди выстраиваются в паспортных столах, посольствах и визовых центрах, билеты на самолеты в Тбилиси, Стамбул и Ереван выкуплены на месяц вперед.При этом Карбалевич напоминает, что 60 процентов государственного внешнего долга — российские кредиты. Возможно, Москва окажет экономическую поддержку Минску в трудной ситуации и отсрочит выплаты.Так или иначе, международные аналитики пророчат белорусской экономике непростые времена, но до сих пор республика находила решения. И сейчас Лукашенко предлагает всем странам ОДКБ и ЕАЭС сплотиться, сесть за стол переговоров и выстраивать общую экономическую политику: "И, поверьте, через месяц забудем, что есть эти санкции".
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экономика, ярослав романчук, сергей балыкин, стамбул, белоруссия, москва, александр лукашенко, россия, санкции
08:00 12.03.2022
 

"Мы всегда под санкциями". Выдержит ли Белоруссия западное давление

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСетевой супермаркет "Евроопт" в городе Рогачеве в Белоруссии
Сетевой супермаркет Евроопт в городе Рогачеве в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Алена Казакова. "Как чувствовали, что времена будут непростые", — сказал Александр Лукашенко, прилетевший к Владимиру Путину, чтобы обсудить санкционное давление. Белорусам тяжелее, чем остальным на постсоветском пространстве, — они и раньше жили под ограничениями. Но то, что делает Запад сейчас, Лукашенко называет "свинством", хотя все равно считает: открываются новые возможности.

К плохому привыкаешь

Санкции против Белоруссии начали активно вводить после президентских выборов в августе 2020-го. За полтора года над Минском закрылось воздушное пространство, в черные списки попали десятки государственных компаний, сотни чиновников стали невыездными. Однако с такими масштабными ограничениями, как после начала военной операции на Украине, государство еще не сталкивалось.
Но Лукашенко подбадривал встречающую его в аэропорту делегацию: "Не волнуйтесь вы! Все будет нормально". Последний раз он приезжал в Москву совсем недавно, 18 февраля. Тогда стороны обсудили развитие двусторонних отношений и вопросы дальнейшего союзничества. На этот раз главной темой стало "взаимодействие в условиях санкционного давления".
Перед официальным началом встречи лидеры двух стран обменялись мыслями на тему происходящих событий. "Я не единожды говорил, что и Российская Федерация, и мы (Белоруссия. — Прим. ред.) тем более всегда под санкциями. Сегодня они более масштабные, но мы уже к этому, простите, свинству Запада привыкли", — отметил Лукашенко. Действия США и ЕС он назвал "нелегитимными", "незаконными" и противоречащими всем нормам международного права.
"Я уже этого натерпелся, и вы наелись уже", — добавил белорусский лидер.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президента Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле
На этот раз, помимо новых персональных санкций, запретили поставки товаров двойного назначения, которые могут применять в военной и оборонной промышленности. Остановлен экспорт табака, минерального топлива, битума, хлорида калия, цемента, железа, резиновых изделий и древесины. Ограничения на главную экспортную отрасль страны — калийные удобрения — ЕС вводили еще летом 2021-го, но с определенными исключениями. Сейчас этот источник полностью перекрыт.
Из республики массово уходят крупнейшие международные компании, включая шведскую IKEA, бренд одежды H&M, сервисы бронирования жилья Airbnb и Booking.com. Голливудские киностудии остановили прокат своих фильмов, и, самое главное, белорусский рынок покинули мировые логистические компании, что существенно увеличит цены на всю поставляемую продукцию. В ближайшее время от системы SWIFT в том числе будут отключены Белагропромбанк, банк "Дабрабыт" и Банк развития Республики Беларусь.
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкОчередь в банкомат в Минске
Очередь в банкомат в Минске - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Очередь в банкомат в Минске
Лукашенко признавал, что давление весьма ощутимо, но есть отрасли, без которых Евросоюз не сможет обойтись. "Древесина — это ценнейший ресурс для нашей страны. И какие бы санкции против нас ни вводили, древесины в мире недостаточно. Не мытьем, так катаньем ее будут просить, покупать. И Европейский союз, и южные наши государства, и соседи", — считает он.
В целом белорусский лидер демонстрировал в Москве, что у него "нормальное настроение": "Мы лучше сделаем, чем у нас всегда было после распада Советского Союза и даже в Советском Союзе. Ситуация не та, чтобы нам париться и переживать".

Бела-Кола заменит Coca-Cola

"Помню, как в 90-е печатал платежные поручения на машинке и сам отвозил в банк на автомобиле ВАЗ-063, заднеприводном… Думаете, меня можно отключением от SWIFT напугать?"— отметил в разговоре с РИА Новости председатель Ассоциации малого и среднего предпринимательства (Минск) Сергей Балыкин.
Белорусские компании испытывают трудности с расчетами, задерживаются поставки импортной продукции и комплектующих, остановилась торговля с Украиной, значительно страдает транспортная отрасль, собственники которой должны выплачивать зарплату водителям, пока фуры на границе ждут оформления. Все это увеличивает издержки и снижает конкурентоспособность.
© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанкФуры на пропускном пункте "Красная горка" магистрали М-1 на границе России и Белоруссии
Грузовые фуры на пропускном пункте Красная горка на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Олег Минеев
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Фуры на пропускном пункте "Красная горка" магистрали М-1 на границе России и Белоруссии
"Любые ограничения свободы торговли бьют по бизнесу, — говорит Балыкин. — Малый и средний менее устойчивы к подобным проблемам. Как гласит русская пословица, пока толстый сохнет, худой — сдохнет. Однако именно малому и среднему бизнесу проще находить лазейки и неформальные контакты, чтобы эти ограничения обойти. Пока живы, но видим сокращение в гостиничном сегменте, стало значительно меньше ресторанов и кафе, турбизнес переживает сложные времена, близкие к катастрофе".
Он допустил, что белорусский рынок сможет переориентироваться на страны Востока. "Тогда перейдем к бартерному расчету. Возможно, деньги перестанут представлять серьезный интерес и возрастут материальные ценности. Уйдет пресловутый финтех, станет меньше крипты, придется заниматься реальным производством. У любой проблемы есть решение, которое можно рассматривать как потенциальную возможность. Нет Coca-Cola — значит, будет минский завод безалкогольных напитков", — добавил Балыкин.
Небольшие компании, ориентированные на внутреннего пользователя и закупающие материалы на отечественном рынке, пока не ощущают негативных последствий от санкций. В мастерской работы по дереву WoodBots (Минск) рассказали, что не заметили снижения покупательской способности, поскольку количество клиентов "месяц на месяц не приходится". "Надеемся, никаких изменений и не будет", — отметили в компании.
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В одной из швейных мастерских (название попросили не афишировать из-за риска потерять клиентов) сообщили, что есть трудности с доставкой тканей. Компания вынуждена вдвое сократить зарплату швеям, чтобы остаться на плаву. "Поставщики подняли цены: одни на 20 процентов, другие — на все 50. Разговаривала с нашим самым крупным партнером. У них все шло через Украину, даже турецкие материалы. Сейчас ищут новые пути, но особо идей нет. В феврале еще были заказы, теперь люди не хотят тратить деньги".

Дефолта не будет

Однако разговоры о возможном дефолте Белоруссии слишком опрометчивы, считает экономист Ярослав Романчук. Дело в том, что пока нет инструментов прогнозирования ситуации, хотя и очевидно, что белорусский рубль вместе с российским "одеревенеет".
"В Белоруссии нет индикаторов измерения инфляции, поскольку цены регулируются. Но уже понятно, что стоит ждать обвала целого ряда областей. Нет ясности, как работать рынку калийных удобрений, непонятно, что с нефтью, нефтепродуктами, деревообработкой, финансовыми системами. Не знаю секторов, которых бы не затронули санкции", — перечисляет Романчук.
У республики есть резервы для выплаты долгов, однако непонятно, как она ими распорядится. "Это как шахматы, где много неизвестных ходов", — сравнивает экономист. И добавляет: "Больше 80 процентов населения сегодня — городские жители. В стране давно забыли, как вести производство в домашнем хозяйстве".
© AP Photo / BelTA/Andrei StasevichПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко убирает картофель неподалеку от Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко убирает картофель неподалеку от Минска - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich
Президент Белоруссии Александр Лукашенко убирает картофель неподалеку от Минска
Заметно, что из Белоруссии уезжают мужчины призывного возраста, которые опасаются объявления в стране военного положения, а также сотрудники сферы IT. Белорусский политолог Валерий Карбалевич отметил, что огромные очереди выстраиваются в паспортных столах, посольствах и визовых центрах, билеты на самолеты в Тбилиси, Стамбул и Ереван выкуплены на месяц вперед.
При этом Карбалевич напоминает, что 60 процентов государственного внешнего долга — российские кредиты. Возможно, Москва окажет экономическую поддержку Минску в трудной ситуации и отсрочит выплаты.
Так или иначе, международные аналитики пророчат белорусской экономике непростые времена, но до сих пор республика находила решения. И сейчас Лукашенко предлагает всем странам ОДКБ и ЕАЭС сплотиться, сесть за стол переговоров и выстраивать общую экономическую политику: "И, поверьте, через месяц забудем, что есть эти санкции".
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ЭкономикаЯрослав РоманчукСергей БалыкинСтамбулБелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоРоссияСанкции
 
 
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