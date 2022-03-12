https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777530248.html

"Центр сместится". Смогут ли страны Запада обойтись без российских металлов

"Центр сместится". Смогут ли страны Запада обойтись без российских металлов - РИА Новости, 12.03.2022

"Центр сместится". Смогут ли страны Запада обойтись без российских металлов

Евросоюз и США вводят все новые санкции, и возникает вопрос, как далеко Запад готов зайти. В 2017-м член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T08:00

2022-03-12T08:00

2022-03-12T08:00

экономика

андрей кочетков

россия

финляндия

газпром

всмпо-ависма

алюминий

палладий

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Евросоюз и США вводят все новые санкции, и возникает вопрос, как далеко Запад готов зайти. В 2017-м член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов предлагал не снабжать недоброжелателей Москвы металлами и составляющими для ядерной промышленности. Прошло пять лет — и вот уже американская корпорация Boeing сама объявляет о приостановке закупок российского титана, от которого зависит на 35 процентов. Найдут ли там альтернативу и чем это грозит производителям, разбиралось РИА Новости.Крылатый шантажВ компании "ВСМПО-Ависма", которую до сих пор считали основным поставщиком титана для Boeing, планируют компенсировать ущерб за счет новых рынков сбыта. В основном металл используют в аэрокосмической промышленности. Но в "ВСМПО-Ависма" рассчитывают на увеличение поставок для медицины, пищевой индустрии и бытовых нужд.Основную часть титана Boeing закупает в США, Японии, Китае и Казахстане. Но для производства самолетов до сих пор выбирали преимущественно металл из России. Тем не менее в американской корпорации уверяют, что компенсируют все издержки. Много российского титана покупает и французская авиастроительная компания Airbus (65% потребностей), и бразильский конгломерат из той же сферы Embraer (100%). Но они пока от услуг не отказались.Россия — один из крупнейших поставщиков металлов: доля в мировом экспорте титана, палладия и платины составляет до 30%. И чем больше давит Запад, тем выше цены. Например, 7 марта палладий установил рекорд стоимости, перевалив за 3,4 тысячи долларов за унцию.За неделю до этого стало известно, что производитель палладия "Норникель" (на его долю приходится около 40% мирового объема) не может вовремя доставить товар заказчикам из-за перебоев в авиасообщении. Как известно, после начала спецоперации на Украине некоторые страны Запада закрыли воздушное пространство для российских самолетов. При этом от авиакомпаний потребовали вернуть владельцам борты, находящиеся в лизинге. Россия ответила симметрично, а ее перевозчики остановили все зарубежные полеты.Параллельно с этим ключевой потребитель палладия и кобальта "Норникеля" германский концерн BASF сообщил, что выполнит перед российским партнером все взятые на себя ранее обязательства, однако новые проекты запускать не будет. Компании сотрудничают с 2018-го, благодаря чему немцы отстроили в Финляндии завод, который способен ежегодно выпускать 300 тысяч электромобилей. Проект оценивают в 400 миллионов долларов. В свою очередь, "Норникель" в Финляндии собирался расширять производство сырья для аккумуляторов с нынешних 65 тысяч тонн до более чем 100 тысяч в 2026-м. Планы соответствовали растущему спросу европейцев на аккумуляторы.Алюминий в минувшие праздники тоже установил рекорд: четыре тысячи долларов за тонну. Как и в случае с палладием, главная причина — разрыв в цепочках поставок из России на глобальный рынок. РУСАЛ (на его долю приходится шесть процентов мирового производства этого металла) больше не может отгружать продукцию — от сотрудничества отказались крупнейшие контейнерные линии и ключевые европейские порты. Кроме того, цены на газ колеблются в диапазоне от двух до четырех тысяч долларов за кубометр, а голубое топливо как раз и нужно для создания алюминия.Пока Россия и страны Запада подсчитывают, кто больше пострадает из-за санкций, инвесторы из КНР присматриваются к долям в российских энергетических и газовых корпорациях. По данным Bloomberg, китайские госкомпании China National Petroleum Corp (CNPC), China Petrochemical (Sinopec), China Aluminium и China Minmetals могут приобрести акции РУСАЛа и "Газпрома". Аналитики агентства предполагают, что это ускорит разворот Москвы на Восток.Металл в обмен на технологииПо оценке британского Национального института экономических и социальных исследований (NIESR), из-за российско-украинского конфликта за год объем мировой экономики сократится на один процент. Речь идет о триллионе долларов. К этому приведут в том числе и проблемы в цепочках поставок титана, палладия и других металлов.Экономист Михаил Беляев считает, что санкции политически мотивированы и связаны с тем, что Россия пытается разрушить выгодную США однополярную систему мира. Поэтому Вашингтон, его союзники и корпорации, на которые они могут повлиять, оказывают на Москву столь сильное давление. Тем не менее, полагает эксперт, Запад вряд ли реализует меры в полном объеме: страны, которые их вводят, сами могут сильно пострадать.Но если ограничения сохранятся на протяжении года, то последствия накроют весь мир. "Экономические центры сместятся в Китай и Индию. Этот процесс шел и раньше, теперь он ускорится. Экономики США и стран Евросоюза перестанут развиваться. Варианты просчитать сложно, но ясно, что будет трудно", — уверен Беляев.В свою очередь, промышленный эксперт Леонид Хазин на примере Boeing показывает, как изменится ситуация: "Даже если у них действительно есть запасы титана, то хватит лишь на несколько месяцев. Поставки из США, Китая или Японии вряд ли заменят российский экспорт, который удовлетворял треть потребностей Boeing. Во-первых, быстро нарастить производство не получится. Во-вторых, у каждого поставщика своя продуктовая линейка".Качество альтернативы может быть ниже, зато цена точно будет выше. И, как полагает Хазин, американская корпорация заплатит: ей нужно выполнять план по выпуску самолетов.А российская компания переориентируется на сотрудничество с Китаем, тем более что уже есть общий проект по строительству широкофюзеляжных самолетов, говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.Сбой в поставках металлов он считает очень серьезной проблемой: "Мир не сможет обойтись без российского палладия и кобальта. В первом случае у нас 40% мирового производства, а во втором мы вообще доминируем. Европа останется без аккумуляторов, если откажется от нашего сырья. Поэтому многие компании заявляют не о разрыве, а о приостановке сотрудничества". Эксперт обращает внимание: США наложили запрет на покупку российских нефти и газа, но не стали трогать уран, потому что без него американские АЭС встанут.При этом если Россия сама ограничит поставки, то нанесет себе вред, отказавшись от источника валютных поступлений. Как предполагает Кочетков, в будущем, когда острая фаза политического кризиса останется позади, Москва может использовать запасы для торга вокруг возвращения в страну высоких технологий.Однако уже сейчас всем участникам очевидно, что санкционное противостояние грозит всему миру: для кого-то в большей, для кого-то в меньшей степени. А кто-то, возможно, даже извлечет выгоду. Но международное сообщество видит перспективы и не стремится обрубить контакты навсегда — надеясь, что однажды политика уступит место экономике.

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1775905113.html

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экономика, андрей кочетков, россия, финляндия, газпром, всмпо-ависма, алюминий, палладий, крымский титан, санкции, сша