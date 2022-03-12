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США закрывают глаза на нападения на россиян, заявил Рябков
США закрывают глаза на нападения на россиян, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
США закрывают глаза на нападения на россиян, заявил Рябков
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон закрывает глаза на то, что во многих странах, в том числе в США, происходят нападения на российских граждан. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:21
2022-03-12T13:21
в мире
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон закрывает глаза на то, что во многих странах, в том числе в США, происходят нападения на российских граждан."Мы видели на протяжении долгого времени, как деградировали условия, по вине США, в которых работают наши дипломаты, сейчас не без участия официальных лиц раздувается антироссийская истерия, которая перешла на бытовой уровень. При чем США закрывают глаза на то, что во многих странах происходят, по сути дела, нападения на россиян, на владельцев российских паспортов, что творится с нашими соотечественниками в США , это отдельная огромная проблема, все это полностью игнорируется", - сказал он в эфире "Первого канала".
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в мире, сша, сергей рябков
13:21 12.03.2022
 
США закрывают глаза на нападения на россиян, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что Вашингтон закрывает глаза на нападения на россиян

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон закрывает глаза на то, что во многих странах, в том числе в США, происходят нападения на российских граждан.
"Мы видели на протяжении долгого времени, как деградировали условия, по вине США, в которых работают наши дипломаты, сейчас не без участия официальных лиц раздувается антироссийская истерия, которая перешла на бытовой уровень. При чем США закрывают глаза на то, что во многих странах происходят, по сути дела, нападения на россиян, на владельцев российских паспортов, что творится с нашими соотечественниками в США , это отдельная огромная проблема, все это полностью игнорируется", - сказал он в эфире "Первого канала".
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января 2021, 21:00
Очевидец рассказал о нападении на россиян в Стамбуле
 
В миреСШАСергей Рябков
 
 
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