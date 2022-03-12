https://ria.ru/20220312/ryabkov-1777821061.html

США закрывают глаза на нападения на россиян, заявил Рябков

США закрывают глаза на нападения на россиян, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022

США закрывают глаза на нападения на россиян, заявил Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон закрывает глаза на то, что во многих странах, в том числе в США, происходят нападения на российских граждан. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T13:21

2022-03-12T13:21

2022-03-12T13:21

в мире

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон закрывает глаза на то, что во многих странах, в том числе в США, происходят нападения на российских граждан."Мы видели на протяжении долгого времени, как деградировали условия, по вине США, в которых работают наши дипломаты, сейчас не без участия официальных лиц раздувается антироссийская истерия, которая перешла на бытовой уровень. При чем США закрывают глаза на то, что во многих странах происходят, по сути дела, нападения на россиян, на владельцев российских паспортов, что творится с нашими соотечественниками в США , это отдельная огромная проблема, все это полностью игнорируется", - сказал он в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20210125/napadenie-1594551275.html

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, сергей рябков