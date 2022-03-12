США закрывают глаза на нападения на россиян, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что Вашингтон закрывает глаза на нападения на россиян
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон закрывает глаза на то, что во многих странах, в том числе в США, происходят нападения на российских граждан.
"Мы видели на протяжении долгого времени, как деградировали условия, по вине США, в которых работают наши дипломаты, сейчас не без участия официальных лиц раздувается антироссийская истерия, которая перешла на бытовой уровень. При чем США закрывают глаза на то, что во многих странах происходят, по сути дела, нападения на россиян, на владельцев российских паспортов, что творится с нашими соотечественниками в США , это отдельная огромная проблема, все это полностью игнорируется", - сказал он в эфире "Первого канала".
25 января 2021, 21:00Очевидец рассказал о нападении на россиян в Стамбуле