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МИД назвал заявления США о риске третьей мировой попыткой сыграть на нервах
МИД назвал заявления США о риске третьей мировой попыткой сыграть на нервах - РИА Новости, 12.03.2022
МИД назвал заявления США о риске третьей мировой попыткой сыграть на нервах
Заявления США о третьей мировой войне являются попыткой сыграть на нервах, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:30
2022-03-12T12:48
сергей рябков
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Заявления США о третьей мировой войне являются попыткой сыграть на нервах, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.По его словам, Россия не предпринимает никаких шагов в виде заявлений, что можно расценить как эскалацию."Между тем, высшее должностное лицо в США открыто говорит об опасности третьей мировой войны. Это попытка сыграть на нервах, это попытка навязать свою повестку дня всему международному сообществу. Для нас очевидны деструктивные цели этой линии", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".
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сергей рябков, россия, сша, в мире
12:30 12.03.2022 (обновлено: 12:48 12.03.2022)
 
МИД назвал заявления США о риске третьей мировой попыткой сыграть на нервах

Рябков назвал заявление США о возможности третьей мировой войны попыткой сыграть на нервах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Заявления США о третьей мировой войне являются попыткой сыграть на нервах, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, Россия не предпринимает никаких шагов в виде заявлений, что можно расценить как эскалацию.
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"Между тем, высшее должностное лицо в США открыто говорит об опасности третьей мировой войны. Это попытка сыграть на нервах, это попытка навязать свою повестку дня всему международному сообществу. Для нас очевидны деструктивные цели этой линии", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".
 
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