https://ria.ru/20220312/ryabkov-1777815242.html

МИД назвал заявления США о риске третьей мировой попыткой сыграть на нервах

МИД назвал заявления США о риске третьей мировой попыткой сыграть на нервах - РИА Новости, 12.03.2022

МИД назвал заявления США о риске третьей мировой попыткой сыграть на нервах

Заявления США о третьей мировой войне являются попыткой сыграть на нервах, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:30

2022-03-12T12:30

2022-03-12T12:48

сергей рябков

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Заявления США о третьей мировой войне являются попыткой сыграть на нервах, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.По его словам, Россия не предпринимает никаких шагов в виде заявлений, что можно расценить как эскалацию."Между тем, высшее должностное лицо в США открыто говорит об опасности третьей мировой войны. Это попытка сыграть на нервах, это попытка навязать свою повестку дня всему международному сообществу. Для нас очевидны деструктивные цели этой линии", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20220311/nato-1777740878.html

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Варвара Скокшина

сергей рябков, россия, сша, в мире