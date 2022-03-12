https://ria.ru/20220312/ryabkov-1777815242.html
МИД назвал заявления США о риске третьей мировой попыткой сыграть на нервах
МИД назвал заявления США о риске третьей мировой попыткой сыграть на нервах - РИА Новости, 12.03.2022
МИД назвал заявления США о риске третьей мировой попыткой сыграть на нервах
Заявления США о третьей мировой войне являются попыткой сыграть на нервах, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:30
2022-03-12T12:30
2022-03-12T12:48
сергей рябков
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Заявления США о третьей мировой войне являются попыткой сыграть на нервах, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.По его словам, Россия не предпринимает никаких шагов в виде заявлений, что можно расценить как эскалацию."Между тем, высшее должностное лицо в США открыто говорит об опасности третьей мировой войны. Это попытка сыграть на нервах, это попытка навязать свою повестку дня всему международному сообществу. Для нас очевидны деструктивные цели этой линии", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".
https://ria.ru/20220311/nato-1777740878.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей рябков, россия, сша, в мире
12:30 12.03.2022 (обновлено: 12:48 12.03.2022)
МИД назвал заявления США о риске третьей мировой попыткой сыграть на нервах
Рябков назвал заявление США о возможности третьей мировой войны попыткой сыграть на нервах