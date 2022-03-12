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На Украине решили объявить депутата Киву в международный розыск
На Украине решили объявить депутата Киву в международный розыск - РИА Новости, 12.03.2022
На Украине решили объявить депутата Киву в международный розыск
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что инициирует объявление украинского депутата Ильи Кивы в международный розыск, необходимый для этого РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T16:46
2022-03-12T17:05
в мире
украина
илья кива
владимир путин
россия
киев
москва
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что инициирует объявление украинского депутата Ильи Кивы в международный розыск, необходимый для этого пакет документов уже собран."Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Ильи Кивы в международный розыск, который в скором времени будет направлен иностранным коллегам", - говорится в сообщении госбюро расследований в Facebook.Ранее генпрокурор Украины заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива заявил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел из Украины в Испанию, а оттуда в Москву.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220310/zakharchenko-1777413493.html
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в мире, украина, илья кива, владимир путин, россия, киев, москва, вооруженные силы рф, оон
16:46 12.03.2022 (обновлено: 17:05 12.03.2022)
 
На Украине решили объявить депутата Киву в международный розыск

Госбюро расследований Украины инициировало объявление депутата Кивы в международный розыск

© Фото : Илья Кива/FacebookДепутат Верховной Рады Украины из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива
Депутат Верховной Рады Украины из фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Илья Кива - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© Фото : Илья Кива/Facebook
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что инициирует объявление украинского депутата Ильи Кивы в международный розыск, необходимый для этого пакет документов уже собран.
"Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Ильи Кивы в международный розыск, который в скором времени будет направлен иностранным коллегам", - говорится в сообщении госбюро расследований в Facebook.
Портрет Александра Захарченко в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 10:24
Глава контрразведки Украины причастен к убийству Захарченко, заявил Кива
Ранее генпрокурор Украины заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива заявил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел из Украины в Испанию, а оттуда в Москву.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 11 марта, уничтожены более 3,2 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.
Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 09:41
Депутат Рады Кива рассказал о планах Киева убить Медведчука
 
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