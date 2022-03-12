09:30 12.03.2022 (обновлено: 14:41 12.03.2022)
"Роскосмос" потребовал от партнеров по МКС снять санкции
"Роскосмос" направил партнерам по МКС требование о снятии незаконных санкций
Снимок с борта МКС. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. "Роскосмос" отправит агентствам — партнерам по Международной космической станции (МКС) письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций, сообщил в Telegram глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Государственная корпорация <...> направляет письменные обращения партнерам по Международной космической станции — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA), Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale européenne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции", — говорится в записи.
Рогозин проиллюстрировал пост картой, составленной американскими астрономами. На ней указаны возможные районы падения МКС при неконтролируемом сходе с орбиты.
"По ней как раз видно, что наименьшую опасность разрушение МКС представляет именно России. А вот населению других стран, в том числе тем, кем руководят "псы войны", стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против "Роскосмоса", над ценой маниакально разрушаемого Западом международного космического сотрудничества", — добавил он.
Ранее глава корпорации заметил, что "Роскосмос" отвечает не только за ориентацию МКС и ее увод от опасных столкновений, но и за доставку топлива.
После начала спецоперации Минобороны на Украине США ввели санкции, ограничивающие экспорт высокотехнологической продукции в Россию, что затронуло космическую отрасль. Россия впоследствии отказалась от запуска спутников британской компании OneWeb с Байконура, а также заморозила поставки в Америку ракетных двигателей РД-180 и РД-181.