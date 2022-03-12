https://ria.ru/20220312/roskosmos-1777796050.html

"Роскосмос" потребовал от партнеров по МКС снять санкции

"Роскосмос" потребовал от партнеров по МКС снять санкции - РИА Новости, 12.03.2022

"Роскосмос" потребовал от партнеров по МКС снять санкции

"Роскосмос" отправит агентствам — партнерам по Международной космической станции (МКС) письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций,... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T09:30

2022-03-12T09:30

2022-03-12T14:41

наука

космос - риа наука

россия

дмитрий рогозин

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. "Роскосмос" отправит агентствам — партнерам по Международной космической станции (МКС) письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций, сообщил в Telegram глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Государственная корпорация <...> направляет письменные обращения партнерам по Международной космической станции — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA), Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale européenne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции", — говорится в записи.Рогозин проиллюстрировал пост картой, составленной американскими астрономами. На ней указаны возможные районы падения МКС при неконтролируемом сходе с орбиты.Ранее глава корпорации заметил, что "Роскосмос" отвечает не только за ориентацию МКС и ее увод от опасных столкновений, но и за доставку топлива.После начала спецоперации Минобороны на Украине США ввели санкции, ограничивающие экспорт высокотехнологической продукции в Россию, что затронуло космическую отрасль. Россия впоследствии отказалась от запуска спутников британской компании OneWeb с Байконура, а также заморозила поставки в Америку ракетных двигателей РД-180 и РД-181.

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/rogozin-1777533053.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/rogozin-1777533053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, дмитрий рогозин, международная космическая станция (мкс)