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Наука
https://ria.ru/20220312/roskosmos-1777796050.html
"Роскосмос" потребовал от партнеров по МКС снять санкции
"Роскосмос" потребовал от партнеров по МКС снять санкции - РИА Новости, 12.03.2022
"Роскосмос" потребовал от партнеров по МКС снять санкции
"Роскосмос" отправит агентствам — партнерам по Международной космической станции (МКС) письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций,... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T09:30
2022-03-12T14:41
наука
космос - риа наука
россия
дмитрий рогозин
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. "Роскосмос" отправит агентствам — партнерам по Международной космической станции (МКС) письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций, сообщил в Telegram глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Государственная корпорация &lt;...&gt; направляет письменные обращения партнерам по Международной космической станции — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA), Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale européenne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции", — говорится в записи.Рогозин проиллюстрировал пост картой, составленной американскими астрономами. На ней указаны возможные районы падения МКС при неконтролируемом сходе с орбиты.Ранее глава корпорации заметил, что "Роскосмос" отвечает не только за ориентацию МКС и ее увод от опасных столкновений, но и за доставку топлива.После начала спецоперации Минобороны на Украине США ввели санкции, ограничивающие экспорт высокотехнологической продукции в Россию, что затронуло космическую отрасль. Россия впоследствии отказалась от запуска спутников британской компании OneWeb с Байконура, а также заморозила поставки в Америку ракетных двигателей РД-180 и РД-181.
https://radiosputnik.ria.ru/20220310/rogozin-1777533053.html
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космос - риа наука, россия, дмитрий рогозин, международная космическая станция (мкс)
09:30 12.03.2022 (обновлено: 14:41 12.03.2022)
 
"Роскосмос" потребовал от партнеров по МКС снять санкции

"Роскосмос" направил партнерам по МКС требование о снятии незаконных санкций

© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrovСнимок с борта МКС
Снимок с борта МКС - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrov
Снимок с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. "Роскосмос" отправит агентствам — партнерам по Международной космической станции (МКС) письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций, сообщил в Telegram глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Государственная корпорация <...> направляет письменные обращения партнерам по Международной космической станции — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA), Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale européenne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции", — говорится в записи.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 18:10В мире
Рогозин рассказал, какой ущерб нанес Западу "Роскосмос"
Рогозин проиллюстрировал пост картой, составленной американскими астрономами. На ней указаны возможные районы падения МКС при неконтролируемом сходе с орбиты.
"По ней как раз видно, что наименьшую опасность разрушение МКС представляет именно России. А вот населению других стран, в том числе тем, кем руководят "псы войны", стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против "Роскосмоса", над ценой маниакально разрушаемого Западом международного космического сотрудничества", — добавил он.
Ранее глава корпорации заметил, что "Роскосмос" отвечает не только за ориентацию МКС и ее увод от опасных столкновений, но и за доставку топлива.
После начала спецоперации Минобороны на Украине США ввели санкции, ограничивающие экспорт высокотехнологической продукции в Россию, что затронуло космическую отрасль. Россия впоследствии отказалась от запуска спутников британской компании OneWeb с Байконура, а также заморозила поставки в Америку ракетных двигателей РД-180 и РД-181.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 18:10В мире
Рогозин рассказал, какой ущерб нанес Западу "Роскосмос"
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоссияДмитрий РогозинМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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