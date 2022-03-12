https://ria.ru/20220312/razgovor-1777830170.html

Путин проводит телефонный разговор с Макроном и Шольцем

Путин проводит телефонный разговор с Макроном и Шольцем - РИА Новости, 12.03.2022

Путин проводит телефонный разговор с Макроном и Шольцем

Владимир Путин проводит телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T14:39

2022-03-12T14:39

2022-03-12T15:08

владимир путин

донецкая народная республика

госдума рф

украина

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Путин проводит телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да. Это так", — сказал он.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что лидеры проводят беседу.В прошлый раз Макрон, Путин и Шольц разговаривали по телефону 10 марта, темой обсуждения стала российская спецоперация на Украине. Как отмечала пресс-служба кабмина ФРГ, французский и немецкий коллеги заявили Путину, что разрешить эту ситуацию необходимо путем переговоров Москвы и Киева.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, донецкая народная республика, госдума рф, украина, россия, в мире