https://ria.ru/20220312/razgovor-1777830170.html
Путин проводит телефонный разговор с Макроном и Шольцем
Путин проводит телефонный разговор с Макроном и Шольцем - РИА Новости, 12.03.2022
Путин проводит телефонный разговор с Макроном и Шольцем
Владимир Путин проводит телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T14:39
2022-03-12T14:39
2022-03-12T15:08
владимир путин
донецкая народная республика
госдума рф
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Путин проводит телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Да. Это так", — сказал он.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что лидеры проводят беседу.В прошлый раз Макрон, Путин и Шольц разговаривали по телефону 10 марта, темой обсуждения стала российская спецоперация на Украине. Как отмечала пресс-служба кабмина ФРГ, французский и немецкий коллеги заявили Путину, что разрешить эту ситуацию необходимо путем переговоров Москвы и Киева.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донецкая народная республика, госдума рф, украина, россия, в мире
14:39 12.03.2022 (обновлено: 15:08 12.03.2022)
Путин проводит телефонный разговор с Макроном и Шольцем
Президент Путин проводит телефонный разговор с Макроном и Шольцем
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Владимир Путин проводит телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да. Это так", — сказал он.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что лидеры проводят беседу.
В прошлый раз Макрон, Путин и Шольц разговаривали по телефону 10 марта, темой обсуждения стала российская спецоперация на Украине. Как отмечала пресс-служба кабмина ФРГ, французский и немецкий коллеги заявили Путину, что разрешить эту ситуацию необходимо путем переговоров Москвы и Киева.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины
. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.