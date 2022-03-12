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Португальская полиция задержала раввина по делу о гражданстве Абрамовича
Португальская полиция задержала раввина по делу о гражданстве Абрамовича - РИА Новости, 12.03.2022
Португальская полиция задержала раввина по делу о гражданстве Абрамовича
Португальская судебная полиция задержала раввина еврейской общины города Порту Даниэля Литвака по подозрению в незаконных действиях в связи с предоставлением... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:49
2022-03-12T17:20
португалия
лиссабон (город)
порту (округ)
в мире
роман абрамович
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МАДРИД, 12 мар - РИА Новости. Португальская судебная полиция задержала раввина еврейской общины города Порту Даниэля Литвака по подозрению в незаконных действиях в связи с предоставлением российскому предпринимателю Роману Абрамовичу португальского гражданства, сообщает испанская радиостанция COPE.Именно эта община выдала сертификат Абрамовичу о его сефардском происхождении, что послужило основанием для получения им гражданства.Литвак подозревается в нарушениях при выдаче сертификатов.В январе прокуратура открыла официальное расследование по поводу предоставления гражданства Абрамовичу в качестве потомка евреев-сефардов.Расследование было поручено департаменту прокуратуры Лиссабона.Проверку процесса натурализации Абрамовича проводит также португальский Институт регистрации и нотариата в составе министерства юстиции страны.В декабре прошлого года португальское министерство юстиции подтвердило, что Абрамович получил гражданство: процедура натурализации была завершена 13 апреля. Натурализация Абрамовича стала возможной благодаря закону о возвращении, который позволяет потомкам сефардских евреев, выходцев из Испании и Португалии, и евреев, насильно обращенных в христианство, получить португальское гражданство. По данным минюста страны, как доказательство происхождения от сефардов Абрамович предоставил сертификат от еврейской общины города Порту.По информации СМИ, процесс получения гражданства российским миллиардером был завершен "в рекордно короткие сроки".
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португалия
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португалия, лиссабон (город), порту (округ), в мире, роман абрамович
15:49 12.03.2022 (обновлено: 17:20 12.03.2022)
 
Португальская полиция задержала раввина по делу о гражданстве Абрамовича

В городе Порту задержали раввина Литвака по делу о португальском гражданстве Абрамовича

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМиллиардер Роман Абрамович
Миллиардер Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Миллиардер Роман Абрамович
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МАДРИД, 12 мар - РИА Новости. Португальская судебная полиция задержала раввина еврейской общины города Порту Даниэля Литвака по подозрению в незаконных действиях в связи с предоставлением российскому предпринимателю Роману Абрамовичу португальского гражданства, сообщает испанская радиостанция COPE.
Именно эта община выдала сертификат Абрамовичу о его сефардском происхождении, что послужило основанием для получения им гражданства.
Литвак подозревается в нарушениях при выдаче сертификатов.
В январе прокуратура открыла официальное расследование по поводу предоставления гражданства Абрамовичу в качестве потомка евреев-сефардов.
Расследование было поручено департаменту прокуратуры Лиссабона.
Проверку процесса натурализации Абрамовича проводит также португальский Институт регистрации и нотариата в составе министерства юстиции страны.
В декабре прошлого года португальское министерство юстиции подтвердило, что Абрамович получил гражданство: процедура натурализации была завершена 13 апреля. Натурализация Абрамовича стала возможной благодаря закону о возвращении, который позволяет потомкам сефардских евреев, выходцев из Испании и Португалии, и евреев, насильно обращенных в христианство, получить португальское гражданство. По данным минюста страны, как доказательство происхождения от сефардов Абрамович предоставил сертификат от еврейской общины города Порту.
По информации СМИ, процесс получения гражданства российским миллиардером был завершен "в рекордно короткие сроки".
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ПортугалияЛиссабон (город)Порту (округ)В миреРоман Абрамович
 
 
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